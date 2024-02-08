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Temizlik malzemesi satın alınacak

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Darıca Belediyesi temizlik malzemesi satın alacak.

Temizlik malzemesi satın alınacak mask
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İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Darıca Belediyesi temizlik malzemesi satın alacak. 2024 Yılı Temizlik Malzemeleri Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

# Darıca Belediyesi
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08 Şub 2024 - 14:18 Kocaeli/ Darica- Ekonomi --- Okunma

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