Diş protez laboratuvar hizmeti alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi diş protez laboratuvar hizmeti alacak. Diş Protez Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

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Kaynak: Haber Merkezi