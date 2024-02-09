YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ



Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Gebze Çevik Kuvvet Grup Amirliği Sıcak Yemek ve Kumanya (iaşe) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/82688

1-İdarenin a) Adı : KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mahmutpaşa Mahallesi D-130 Karayolu Caddesi No:84 41900 BAŞİSKELE/KOCAELİ c) Telefon ve faks numarası : 2623157717 - 2623157203 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Gebze Çevik Kuvvet Grup Amirliği Sıcak Yemek ve Kumanya (iaşe) b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.Kısım: Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü için 33.637 Adet Sıcak Yemek ve Kumanya (İaşe). 2.Kısım: Özel Harekat Şube Müdürlüğü için 15.556 Adet Sıcak Yemek ve Kumanya (İaşe). 3.Kısım: Gebze Çevik Kuvvet Grup Amirliği için 4.570 Adet Sıcak Yemek ve Kumanya (İaşe).

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü için ; İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304 Derince/Kocaeli adresinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binası ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinin Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi sınırları içerisinde görev aldığı yerlerde olacaktır. Özel Harekat Şube Müdürlüğü için ; Çenedağ Mah. Esentepe Cad. Yakamoz Sok. No: 1-9 Derince /Kocaeli adresinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü hizmet binası ile personelin Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi sınırları içerisinde görev aldığı yerlerde olacaktır. Gebze Çevik Kuvvet Grup Amirliği için ; Gebze İlçe sınırları içerisinde, İşletme Kayıt Belgesi bulunan kendine ait veya kullanım hakkını kiraladığı yemekhanesinde (lokanta/restoran) ya da Çevik Kuvvet Grup Amirliğinin hizmet binası dışında görevlendirilmesi durumunda İdarenin talebine göre Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova İlçeleri içinde idarenin belirlediği yerlerde olacaktır. ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.03.2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İl Emniyet Müdürlüğü Binası A Blok Toplantı Salonu - Mahmutpaşa Mah. D-130 Karayolu İzmit Yönü Yan Yol üzeri No: 84 Başiskele / Kocaeli



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

* 1.Kısım: Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, 2.Kısım: Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve 3.Kısım: Gebze Çevik Kuvvet Grup Amirliği için; İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili müdürlüklerinden alınan, Kocaeli İlinde yemek üretimi yaptıklarını gösteren "İşletme Kayıt Belgesi"

** 3.Kısım: Gebze Çevik Kuvvet Grup Amirliği için; İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili müdürlüklerinden alınan, Gebze İlçe sınırları içinde restoran/lokanta olarak faaliyet gösterdiğine dair kendine ait İşletme Kayıt Belgesi veya kullanım hakkını kiraladığı, Gebze İlçe sınırları içerisinde bulunan restoran/lokanta olarak faaliyet gösteren başka bir işletmeye ait İşletme Kayıt Belgesi. (Gebze ilçesinde faaliyet gösteren başka bir işletmeye ait İşletme Kayıt Belgesi sunulması halinde sözleşme aşamasında istekliden noter onaylı kira sözleşmesi istenecektir.) İstekliler söz konusu belgeler ile ilgili olarak istenilen ayırt edici bilgileri 'Yeterlilik Bilgileri Tablosu'nda beyan edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler: 1. Kısım: Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü için, ilgili odadan alınan, en az 9.000(dokuzbin) Adet/Gün'lük kapasite raporu yeterlilik kriteri olarak değerlendirilecektir. 2. Kısım: Özel Harekat Şube Müdürlüğü için, ilgili odadan alınan, en az 250(ikiyüzelli) Adet/Gün'lük kapasite raporu yeterlilik kriteri olarak değerlendirilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Kamu kurumunda veya özel sektörde gerçekleştirilen malzemeli yemek üretim ve dağıtım hizmetleri.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,79

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.