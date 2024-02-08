Osman Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

MHP Kocaeli Eski İl Başkan Yardımcılarından Coşkun Öztürk'ün babası Osman Öztürk hayatını kaybetti. Osman Öztürk’ün cenaze namazı Gebze Çoban Mustafa Camii’nde öğle namazının ardından kılındı. Cenaze namazına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Ali Yalsız ile MHP il ve ilçe yöneticileri ile Öztürk ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Osman Öztürk’ün cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası Ali Hocalar Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.