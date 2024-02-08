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- Ekonomi

Bitcoin 45 bin dolar eşiğine yaklaştı

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Bitcoin'in fiyatı, yaklaşık yüzde 4,5 değer kazanarak kritik 45 bin dolar seviyesinin hemen altına yerleşti. Yükselişte Ethereum ile desteklenen piyasa hareketi etkili oldu.

Bitcoin 45 bin dolar eşiğine yaklaştı mask
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Bitcoin, bir süredir geçemediği 44 bin dolar üzerine hareketlenerek 4'ü aşan yükseliş kaydetti. Ethereum ile desteklenen piyasa hareketi lider kripto varlıktaki yükselişte etkili oldu.

Yatırım firmaları Ark Invest ve 21Shares’in spot Ethereum borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sundukları değişiklik de kripto para piyasasında yükselişin fitilini ateşledi.

2 ay sonra gerçekleşecek olan Bitcoin halving olayı da gelecek beklentilerini pozitif etkiledi. Bitcoin ağında dört sene bir gerçekleşen ödül yarılanması etkinliğinin varlığın arzını kısacak bir etki olarak piyasanın geri kalanını da olumlu etkileyeceği düşünülüyor.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Bu gelişmelerle birlikte Bitcoin yüzde 4,5 değer kazandı ve 44 bin 800 seviyesinden işlem gördü. Ethereum ise yüzde 2,5 artış ile 2 bin 425 dolar seviyesinden işlem gördü.

Cardano, yüzde 10 değer kazanarak 0,5321 dolar seviyesinden işlem gördü. Cardano'da 10 Ocak tarihinden beri görülen en büyük bir günlük artış gerçekleşti. Solana ise yüzde 6,5 artışla 101,9 dolardan işlem gördü.

 

Kaynak: HABER MERKEZİ

# artış, para, dolar

08 Şub 2024 - 14:56 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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