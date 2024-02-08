Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık eski Türkiye değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen '' Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni''nde konuştu.

''32 BİN KONUTUMUZU YIL SONUNA KADAR TESLİM EDECEĞİZ''

2 bin 798 konutun teslimini yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İnşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz.'' dedi.

Erdoğan'ın gündeminde terörle mücadele konusu da vardı. Muhalefeti de eleştiren Cumhurbaşkanı, 31 Mart'taki yerel seçimi hatırlatarak ''Bilhassa bazı belediyeleri kaybetmemek için akıllara ziyan arayışlara giriştiler.'' ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Adıyaman'da 39 bini konut, 3 bin 400'ü işyeri ve 3 bine yakını ahır toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi. Bugün 2 bin 798 konutumuzun teslimini yapıyoruz. İnşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Önümüzdeki sene tüm hak sahiplerini ev ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz. Adıyaman'a savunma sanayi şirketlerimizin ortaklığıyla, TUSAŞ koordinasyonunda laboratuvar, test altyapısı, kablo, konnektör, kablaj üretim tesisi kuruyoruz.

AİLE VE GENÇLİK FONU

Önümüzdeki haftalarda başvuruları başlayacak çalışmanın önceliği, deprem bölgesi şehirlerimizdeki kadınlarımız ve gençlerimiz olacak.

''TERÖR ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEN SİYASETİ YÖNLENDİRME ÇABALARI HİÇ BİTMİYOR''

Terör örgütleri üzerinden siyaseti yönlendirme çabaları hiç bitmiyor. Hem sınırlarımız ötesinde hem de şehirlerimizde artış gösteren terör eylemleri tuzaklar boşuna değildir. Bu oyunu kuranların bilmedikleri bir şey var o da Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığıdır.

MUHALEFETE TEPKİ

Normal şartlarda yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek olanları aynı ittifak çatısı altında birleştirdiler ama yine de başaramadılar. Bütün günahı da Bay Kemal'in sırtına yükleyip kenara çekildiler.

"BAY KEMAL'E İLK HANÇERİ VURANLAR SIRTINDA MECLİS'E TAŞIDIĞI UYANIKLAR OLDU''

Bay Kemal'e ilk hançeri vuranlar ise toplam oyları yüzde 1'i dahi bulmadığı halde sırtında Meclis'e taşıdığı uyanıklar oldu. Halbuki milletimiz o dönem kimin nerede durduğunu gayet iyi hatırlıyor. Bilhassa bazı belediyeleri kaybetmemek için akıllara ziyan arayışlara giriştiler. Çağlayan adliyemize saldıranların aralarında olduğu teröristlere kol kanat mı germek dersiniz... Kendi içlerinde de saç saça baş başa kavga içerisindeler. Kimin kiminle yol yürüdüğü bizi ilgilendirmiyor, biz şehirlerimize neler yapabileceğimize bakıyoruz.''

Kaynak: NTV