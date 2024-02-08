Mersen’de işveren baskı yapınca eylem bitti

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan elektrik güç aletleri üretimi yapan Mersen’de, Birleşik Metal-İş Sendikası örgütlenme çalışması yaptı. Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 Nolu Şubesi iş yerinde yetkiyi aldı. İddiaya göre, sendikal örgütlülüğe tahammül gösteremeyen işveren 4 işçiyi işten attı. Sendika üyeleri, işçilerin geri alınması ve sendikal haklarına saygı duyulması talebiyle dün eyleme başladı. İşçiler üretimi durdurdu. İşten çıkarılan işçiler ve sendika yöneticileri ise fabrikanın önünde eylemlerini sürdürdü.

MÜDAHALE KARARI ALININCA EYLEM SONA ERDİ

İşverenin baskısı ve eyleme müdahalede bulunulacağıyla ilgili karar üzerine işçiler eylemlerine son verdi. İşçiler yeniden üretime başladı.

DAVA AÇILACAK

Birleşik Metal-İş Gebze 1 No'lu Şube Başkanı Selçuk Çifci işlerine son verilen işçiler için dava açacaklarını belirterek, işçilere hitaben şöyle konuştu:

"Bugün yaşadığımız sorun aslında patronun yasa tanımaz, hukuk tanımaz davranışından kaynaklanıyor. Siz arkadaşlarınız işten atıldığı için onların yanında yer aldınız. Ama suçlu sizmişsiniz gibi 'Buradan çıkın, müdahale edeceğiz' dediler. Atılan 4 işçi için gerekli davalar açılacak.” dedi.