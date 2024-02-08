Mersen’de işveren baskı yapınca eylem bitti

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan elektrik güç aletleri üretimi yapan Mersen’de, Birleşik Metal-İş Sendikası örgütlenme çalışması yaptı. Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 Nolu Şubesi iş yerinde yetkiyi aldı. İddiaya göre, sendikal örgütlülüğe tahammül gösteremeyen işveren 4 işçiyi işten attı. Sendika üyeleri, işçilerin geri alınması ve sendikal haklarına saygı duyulması talebiyle dün eyleme başladı. İşçiler üretimi durdurdu. İşten çıkarılan işçiler ve sendika yöneticileri ise fabrikanın önünde eylemlerini sürdürdü.
MÜDAHALE KARARI ALININCA EYLEM SONA ERDİ
İşverenin baskısı ve eyleme müdahalede bulunulacağıyla ilgili karar üzerine işçiler eylemlerine son verdi. İşçiler yeniden üretime başladı.
DAVA AÇILACAK
Birleşik Metal-İş Gebze 1 No'lu Şube Başkanı Selçuk Çifci işlerine son verilen işçiler için dava açacaklarını belirterek, işçilere hitaben şöyle konuştu:
"Bugün yaşadığımız sorun aslında patronun yasa tanımaz, hukuk tanımaz davranışından kaynaklanıyor. Siz arkadaşlarınız işten atıldığı için onların yanında yer aldınız. Ama suçlu sizmişsiniz gibi 'Buradan çıkın, müdahale edeceğiz' dediler. Atılan 4 işçi için gerekli davalar açılacak.” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Uzun - Yine olan 4 işçiye oldu,madem beceremeyeceksiniz neden bu adamları ekmeğinden ettiniz.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.