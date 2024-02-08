Kalkan balığının fiyatı cep yaktı

Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’na kurulan Perşembe Pazarı’ndaki balıkçı tezgâhlarında geride kalan haftaya göre daha fazla balık vardı. Çeşitliliğin önceki haftaya göre arttığı pazarda; tekir, mezgit, barbun, tirsi, kupes, Karadeniz somon ve kalkan balığı tezgâha eklenen yeni balıklar oldu. Kalkan kilosu 500 TL’den satıldı. Yeni haftada istavrit ve palamut fiyatı düşen balıklar olurken levrek, çupra ve somon ise fiyatı yükselen balıklar oldu.
BALIK ADI
GEÇEN HAFTA FİYATI (TL)
BU HAFTA FİYATI (TL)
Hamsi
100
100
İstavrit
80
50
Palamut
120
100
Levrek
220
250
Çupra
220
250
Alabalık
70
70
Somon
220
250
Mezgit
-
70
Barbun
-
250
Tekir
-
100
Tirsi
-
70
Kupes
-
100
Karadeniz Somon
-
250
Kalkan
-
500
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.