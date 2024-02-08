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- Ekonomi

Kalkan balığının fiyatı cep yaktı

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Perşembe Pazarı’ndaki balıkçı tezgahlarına bu hafta kalkan balığı geldi. Kalkan balığının satış fiyatı duyanları şaşırttı.

Muhammet Emin Can
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Kalkan balığının fiyatı cep yaktı
Kalkan balığının fiyatı cep yaktı
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Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’na kurulan Perşembe Pazarı’ndaki balıkçı tezgâhlarında geride kalan haftaya göre daha fazla balık vardı. Çeşitliliğin önceki haftaya göre arttığı pazarda; tekir, mezgit, barbun, tirsi, kupes, Karadeniz somon ve kalkan balığı tezgâha eklenen yeni balıklar oldu. Kalkan kilosu 500 TL’den satıldı. Yeni haftada istavrit ve palamut fiyatı düşen balıklar olurken levrek, çupra ve somon ise fiyatı yükselen balıklar oldu.

Kalkan balığının fiyatı cep yaktı
Kalkan balığının fiyatı cep yaktı

 

 

BALIK ADI

GEÇEN HAFTA FİYATI (TL)

BU HAFTA FİYATI (TL)

Hamsi

100

100

İstavrit

80

50

Palamut

120

100

Levrek

220

250

Çupra

220

250

Alabalık

70

70

Somon

220

250

Mezgit

-

70

Barbun

-

250

Tekir

-

100

Tirsi

-

70

Kupes

-

100

Karadeniz Somon

-

250

Kalkan

-

500

 

# yeni, hafta

08 Şub 2024 - 15:02 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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