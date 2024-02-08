Kalkan balığının fiyatı cep yaktı

Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’na kurulan Perşembe Pazarı’ndaki balıkçı tezgâhlarında geride kalan haftaya göre daha fazla balık vardı. Çeşitliliğin önceki haftaya göre arttığı pazarda; tekir, mezgit, barbun, tirsi, kupes, Karadeniz somon ve kalkan balığı tezgâha eklenen yeni balıklar oldu. Kalkan kilosu 500 TL’den satıldı. Yeni haftada istavrit ve palamut fiyatı düşen balıklar olurken levrek, çupra ve somon ise fiyatı yükselen balıklar oldu.

BALIK ADI GEÇEN HAFTA FİYATI (TL) BU HAFTA FİYATI (TL) Hamsi 100 100 İstavrit 80 50 Palamut 120 100 Levrek 220 250 Çupra 220 250 Alabalık 70 70 Somon 220 250 Mezgit - 70 Barbun - 250 Tekir - 100 Tirsi - 70 Kupes - 100 Karadeniz Somon - 250 Kalkan - 500