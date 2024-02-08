Hırsızlık yapmaya çalıştıkları sırada yakalandılar

Tuzla, Pendik, Maltepe, Gebze ilçelerinde oto hırsızlığı, oto plakası hırsızlığı ve evden hırsızlık suçlarına karışan üç şüpheli, hırsızlık yapmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Çok sayıda suç kayıtları olan şüpheliler tutuklandı. Şahısların yakalandıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Tuzla, Pendik, Maltepe, Gebze ilçelerinde 11 Ocak ile 29 Ocak tarihleri arasında oto hırsızlığı, oto plakası hırsızlığı ve evden hırsızlık yapan 3 şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri çalışma başlattı.Çalışmalar neticesinde, üç şüpheli 29 Ocak günü Tuzla'da bir evde hırsızlık yapmaya çalıştıkları esnada evin bahçesinde polis tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan Emre A.'nın 21 suç kaydı, 5 adet aranması ve 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Ümit I.'nın 14 suç kaydı, Emrah Y.'nin 21 suç kaydı olduğu tespit edildi.Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Şahısların hırsızlık yapmaya çalıştıkları esnada polis tarafından suçüstü yakalandıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA