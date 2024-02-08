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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
08 Şub 2024 - 15:39- Gündem G:

Kartepe'de kayak sezonu hareketli geçiyor

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Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe Kayak Merkezi, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Kartepe'de kayak sezonu hareketli geçiyor mask
Kartepe'de kayak sezonu hareketli geçiyor
Kartepe'de kayak sezonu hareketli geçiyor
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İstanbul'a yaklaşık 1,5 saatlik uzaklığıyla yerli ve yabancı turistler için çekim alanı olan kayak merkezinde, kar kalınlığı 95 santimetre olarak ölçüldü.

Amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği, uzunluğu 450 ila 3 bin 500 metre arasında değişen 19 pistte tatilciler zirveden kayma imkanı buluyor.

Kartepe'de kayak sezonu hareketli geçiyor

Merkezdeki otelin genel müdürü Erhan Dündar, sömestir tatilini yüzde 90'ın üzerinde kapasiteyle geçirdiklerini, tatilcilerin keyif almaları için hizmet ettiklerini söyledi.

Kar yağışının bölgede aralıklarla devam ettiğini aktaran Dündar, Kartepe'nin diğer kayak merkezlerine göre İstanbul’a yakın olmasının avantajına değindi.

Kartepe'de kayak sezonu hareketli geçiyor

Dündar, "14-15 Şubat'ta kar yağışı bekliyoruz. Şu an da 19 pistimiz kayak ve snowboard için elverişli, kayak ve snowboard yapmak için gayet uygun. Herhangi bir problemimiz yok. Beklediğimiz yağış sezonu uzatır gibi." dedi.

Kartepe'de kayak sezonu hareketli geçiyor
Kartepe'de kayak sezonu hareketli geçiyor
Kartepe'de kayak sezonu hareketli geçiyor
Kartepe'de kayak sezonu hareketli geçiyor
Kartepe'de kayak sezonu hareketli geçiyor
Kartepe'de kayak sezonu hareketli geçiyor
Kartepe'de kayak sezonu hareketli geçiyor
Kartepe'de kayak sezonu hareketli geçiyor

Kaynak: AA

# İstanbul, Kartepe, hizmet

08 Şub 2024 - 15:39 Kocaeli/ Kartepe- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Hamzaa. - malesefki soygun yeri...t.c vatandaşı olarak doğaya para vererek girip akabinde soyulduğumuz yer..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 16:05

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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