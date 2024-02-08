Öğrencilerin Kocaelispor sevgisi

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kaptan Gökhan Değirmenci ve Daniel Candeias, Doğa Koleji’ndeki etkinliğe katıldı. Konferans salonunda yapılan söyleşi öncesinde okul bahçesinde toplanan öğrenciler tezahüratlarla Sağlam ve futbolcuları karşıladı. Seminerde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Sağlam ve futbolcular, Kocaelispor’u şampiyonluğa ulaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Seminer öncesinde ve sonrasında öğrenciler Sağlam ve futbolculara forma ve atkılarını imzalattı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.