Öğrencilerin Kocaelispor sevgisi

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kaptan Gökhan Değirmenci ve Daniel Candeias, Doğa Koleji’ndeki etkinliğe katıldı. Konferans salonunda yapılan söyleşi öncesinde okul bahçesinde toplanan öğrenciler tezahüratlarla Sağlam ve futbolcuları karşıladı. Seminerde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Sağlam ve futbolcular, Kocaelispor’u şampiyonluğa ulaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Seminer öncesinde ve sonrasında öğrenciler Sağlam ve futbolculara forma ve atkılarını imzalattı.

Kaynak: Haber Merkezi