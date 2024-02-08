Vali Yavuz, 14 kişiyi dinledi

Valilik Makamında düzenlenen “Halk Günü” buluşmasında ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu.

Vatandaşlarımızın sıkıntılarını giderme noktasında devletimizin her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu belirten Vali Yavuz; “Devletimiz her daim sizin yanınızda. Devletinize ve onu yönetenlere güvenin, endişe etmeyin. Burada bulunan bütün kurum müdürlerimiz, sizin sorunlarınızı çözmek için var gücüyle çalışacaklar, sorunlarınıza çözüm üretecekler.” dedi.

Kaynak: Bülten