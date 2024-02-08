Vali Yavuz, 14 kişiyi dinledi

Valilik Makamında düzenlenen “Halk Günü” buluşmasında ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu.
Vatandaşlarımızın sıkıntılarını giderme noktasında devletimizin her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu belirten Vali Yavuz; “Devletimiz her daim sizin yanınızda. Devletinize ve onu yönetenlere güvenin, endişe etmeyin. Burada bulunan bütün kurum müdürlerimiz, sizin sorunlarınızı çözmek için var gücüyle çalışacaklar, sorunlarınıza çözüm üretecekler.” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.