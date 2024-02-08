Ulugün’den yeni bir kitap

Tarihi yayınları, geçmişi günümüze taşıyan eserleri derlemesiyle bilinen F.Yavuz Ulugün, bu kez kentin spor tarihine el attı. Ulugün; İzmit Rotary Kulübü tarafından yayınlanan eseri Kocaeli Spor Tarihi'nden Damlalar kitabı için imza günü düzenledi. Başiskele’deki Wellborn Luxury Otel’de gerçekleştirilen imza gününde İzmit Rotary Kulübü üyeleri başta olmak üzere, spor çevresinden çok sayıda isim de imza gününde Yavuz Ulugün’ün yanında oldu. İzmit Rotary Kulübü burslarına katkı amaçlı yapılan bağışla alınan kitabı dostlarına imzalayan F.Yavuz Ulugün, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi