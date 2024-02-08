Başkan Yıldırım’dan duygulandıran veda

Karamürsel Meclisi’nde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı, depremin Türkiye’nin bir gerçeği olduğunu söyledi. Yıldırım konuşmasında Karamürsel’in efsane ismi başpehlivan Aydın Demir’i de andı,

“Bu memlekete değer katan, efendiliği ve duruşuyla herkesi kendini sevdiren değerli büyüğümüz Altınkemer sahibi Aydın Demir’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başımız sağ olsun, sevdiklerine başsağlığı diliyorum.” dedi.

“ BAŞKAN ADAYLARINA BAŞARILAR DİLERİM”

Başkan Yıldırım, 31 Mart seçimleriyle ilgili sürecin işlediğini hatırlattı, gelişmelerle ilgili şunları söyledi:

“-Karamürsel’imizde de siyasi partilerin nerdeyse tamamı adaylarını açıkladılar. Mensubu bulunduğum AK Parti ve içinde bulunduğum Cumhur İttifakı bu dönem itibariyle, benim de çok sevdiğim, değer verdiğim, uzun yıllar beraber çalıştığım, bugün de burada aramızda meclis üyeliği yapan, Başkan Yardımcılığı yapan Mesut Çetinkaya kardeşimize tebliğ ettiler. Ben hepinizin huzurunda kendisine başarılar diliyorum. Rabbim yolunu açık eylesin.”

20 YILLIK HİZMET

Seçim sürecinin hoşgörülü, kırmadan dökmeden yapılmasını dileyen Yıldırım, 2004 yılında başladığı başkanlık dönemi boyunca 20 yıl Karamürsel’e hizmet verdiğini hatırlattı. Yıldırım, “Kolay değil, 20 sene boyunca bizi destekleyen arkadaşlarla beraber Karamürsel için hizmet ettim. Ben bu süreçte bana destek olan aileme, belediyede çalışan arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığını yapmış İbrahim Karaosmanoğlu’na, Şimdi ki Başkanımız Dr.Tahir Büyükakın’a teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi