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MHP’nin SKM başkanları toplandı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) İl ve İlçe Başkanları, 31 Mart seçimleri hazırlıkları kapsamında düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
MHP’nin SKM başkanları toplandı mask
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MHP İl SKM Başkanı Semih Türeyen’in başkanlığındaki buluşmaya MHP İlçe SKM Başkanları ve diğer yetkililer katılım sağladı. MHP İl Başkanlığı binasında yapılan toplantıda seçim süresince yapılacak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu, Cumhur İttifakı paydaşlarıyla koordineli bir çalışma süreci geçirileceği ifade edildi.

USUL VE PROGRAMLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Semih Türeyen, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“-Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı olarak, liderimizin talimatlarıyla, il başkanımızın öncülüğünde, Cumhur İttifakı Başkan Adaylarımız ile Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adaylarımızın çalışma usul ve programlarını değerlendirdik. İl Başkan Yardımcılarımız, İl Başkanımız tarafından İl SKM bünyesinde de görevlendirilerek merkezdeki yerini aldı. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Yüzyılı için ve Cumhur İttifakı’nın başarısı için üzerine düşen tüm çalışmaları eksiksiz, dava şuuruna yakışır şekilde gerçekleştirecektir”

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08 Şub 2024 - 16:25 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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