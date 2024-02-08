Sigorta şirketlerinin zorunlu trafik sigortasında ek maliyet oyunu

Türkiye'de 29 milyon aracın yaptırması gereken Zorunlu Trafik Sigortası'nda 2 yıldır süren sıkıntı son aylarda yeniden arttı. Araç sahipleri, tarifeye göre 6 bin 300 TL'ye kesilecek bir trafik poliçesine fiyat teklifi vermeyen birçok sigorta şirketinin olduğunu ve şirketlerin "sistem hatası" bahanesiyle sadece zorunlu poliçeyi kesmediklerini belirtti.
EK MALİYET ÇIKARARAK ZORUNLU SİGORTA YAPIYORLAR
Birçok özel sigorta şirketinin ek mali tazminat ve çekici hizmeti gibi basit konuları ilave ederek poliçe bedeline yüzde 50 gibi yüksek farklar çıkartarak mecburi trafik poliçesi kesmeyi kabul ettikleri, kamuya ait sigorta şirketlerinin ise bayilerine gün içinde kullanılmak üzere kasko veya elementer poliçe kesilince 1'e 1 trafik poliçe kesme imkanı sundukları söylendi.
Son bir yılda Türkiye'de trafiğe yaklaşık 945 bin yeni aracın girmesiyle piyasada mecburi poliçe geliri artarken, kaza sayılarında da yeni açılan yollar sebebiyle azalma oldu. Bütün bu olumlu gelişmelere karşılık, sigorta şirketlerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aldırış etmeyen tavırlarında
SORUŞTURMA BAŞLATILSIN TALEBİ
Sigortacılık Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurumu'nun devreye girmesini isteyen vatandaşlar, bu kurul üyelerinin kendi akrabalarının araçlarının trafik poliçelerini kestirmek için küçük bir gayretin içerisine girmelerinin, soruşturmanın başlaması için yeterli olacağını söylediler.
Devlete Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) 2023'te fahişe yakın fiyatlarla ödeyen araç sahipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın trafik sigortasındaki arıza ve ek teminat ile zamlı poliçe oyununa son vermesini bekliyorlar.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.