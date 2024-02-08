Boşaltılan evin arkasında yeniden toprak kayması oldu

Olay dün akşam saatlerinde İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak’ta meydana geldi. Arif Üstünel’e ait müstakil evin arkasında toprak kayması yaşandı. Yaklaşık 1.5 ay önce de aynı yerde yaşanan toprak kayması sonucu hasar alan evin boş olduğu öğrenildi. İlk yaşanan toprak kaymasında evin duvarları yıkılırken, tepeden aşağı kayan taş topraklar binaya dayandı.
Yardım isteyen ev sahibi Arif Üstünel, ”Burası 1,5 ay önce çökmüştü. Dün akşam yeniden çökünce belediyeye başvurdum. Burayı el birliği ile yapmak lazım.” dedi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.