İDO Yunan adası seferlerine başlıyor: Bilet fiyatları belli oldu

Türk vatandaşlarının belirlenen 10 Yunan adasına kapıda vize alarak girebileceğinin açıklanmasının ardından İDO seferlerin başlayacağı tarihleri ve ücretleri duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesinin ardından Türk turistlere 10 adaya girişte vize kolaylığı sağlanacağı açıklanmıştı.

Miçotakis yedi günlük turist vizesi uygulamasının mart ayından itibaren başlayacağını söylemişti.

İDO SEFERLERİ BAŞLIYOR

Bu gelişmelerin ardından İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de Yunanistan’ın Samos Adası’na 6 Nisan'dan itibaren sefer yapmaya başlayacağını açıkladı.

İDO seferleri İzmir’in Seferihisar ve Aydın’ın Kuşadası ilçesinden yapılacak.

Seferihisar-Samos seferleri sabah gidiş akşam dönüş olarak, haftada 3 gün, ağustos ayında ise haftanın her günü olacak.

Kuşadası-Samos seferleri ise sabah gidiş akşam dönüş olarak, 15 Haziran’a kadar haftada 3 gün, 15 Haziran sonrası haftanın her günü yapılacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Hem Seferihisar hem de Kuşadası seferlerinde bilet fiyatları dönüş yapılacak güne göre değişiyor.

Seferihisar – Samos seferleri aynı gün dönüş yapılması durumunda 35 Euro (1151 TL), farklı gün dönüş yapılması durumunda ise gidiş-dönüş 49 Euro (1611 TL) olarak belirlendi.

Kuşadası – Samos seferleri ise aynı gün dönüş yapılması durumunda 41 Euro (1348 TL), farklı gün dönüş yapılması durumunda ise gidiş-dönüş 52 (1709 TL) Euro olarak belirlendi.

Kaynak: HABER MERKEZİ