Yazlık Termal Sokak asfaltlandı

Gölcük Belediyesi, asfalt kaplama ve yenileme çalışmalarına ilçe genelinde ihtiyaç duyulan alanlarda devam ediyor. Gölcük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar, Yazlık Termal Sokak’ta asfalt serimi ile devam etti. Kısa sürede çalışmaları tamamlayan ekipler, belli bir program dahilinde, çalışmalara ihtiyaç duyulan alanlarda devam edecek.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.