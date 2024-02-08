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Yazlık Termal Sokak asfaltlandı

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Gölcük Belediyesi, ihtiyaç duyulan alanlarda başlattığı asfalt çalışmalarına Yazlık Termal Sokak’ta devam ediyor.

Yazlık Termal Sokak asfaltlandı mask
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Gölcük Belediyesi, asfalt kaplama ve yenileme çalışmalarına ilçe genelinde ihtiyaç duyulan alanlarda devam ediyor. Gölcük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar, Yazlık Termal Sokak’ta asfalt serimi ile devam etti. Kısa sürede çalışmaları tamamlayan ekipler, belli bir program dahilinde, çalışmalara ihtiyaç duyulan alanlarda devam edecek.

Kaynak: Bülten

# ilçe, Gölcük
# GÖLCÜK BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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08 Şub 2024 - 17:38 Kocaeli/ Gölcük- Gündem --- Okunma

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