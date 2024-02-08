16 yaşına basan Zürafa Hugo’ya doğum günü

Hugo, parkta uzun yıllardır yaşayan ve ziyaretçilerin sevgisini kazanan bir zürafa olarak biliniyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Hugo'nun doğum günü coşkuyla kutlandı. Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ekipleri tarafından hazırlanan özel bir pasta ile kutlama gerçekleştirildi. Pasta, Hugo'nun favorisi olan sebzelerden yapılmıştı. Kutlama etkinliği, park çalışanlarının organize ettiği ve ziyaretçilerin de büyük ilgi gösterdiği bir etkinlik oldu.

Etkinliğe katılanlardan Eğitim ve Pazarlama Müdürü Tuğçe Özgür, Hugo'nun parkın önemli bir parçası olduğunu ve her yaşını büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirtti. Hugo'nun doğum günü kutlaması, parkın hayvanların mutluluğunu ve sağlığını ön planda tutan çabalarının bir yansımasıydı. Aynı zamanda, ziyaretçiler arasında hayvan sevgisi ve doğal yaşamın korunması konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir etkinlikti.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, Türkiye'nin ilk özel hayvanat bahçesi olarak 1993 yılında kuruldu. Park, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği üyesi olup aynı zamanda Marmara Bölgesi'nde "Yaban Hayvanları Koruma ve Kurtarma Merkezi" olarak faaliyet gösteriyor. Park, Ex-situ ve in-situ koruma programlarıyla tehlike altındaki türlerin korunmasına önemli katkılar sağlıyor.

Kaynak: BÜLTEN