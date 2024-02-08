Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
08 Şub 2024 - 17:43- Ekonomi G:

Milyonları ilgilendiriyor Emekli ikramiyesi için masada 3 seçenek

ABONE OL Google News Sayfamız

Emeklilerin 2024 yılı zamlı maaşların belli olmasının ardından gözler iktidarın açıklayacağı ikramiyeye çevrildi. Peki ikramiyeye ne kadar yapılacak, masada hangi rakamlar var? İşte emekliye bayram ikramiyesinde konuşulan zamlı rakamlar...

Milyonları ilgilendiriyor Emekli ikramiyesi için masada 3 seçenek mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Emekli ikramiyesi ile ilgili masada 3 seçenek var. Seçeneklerden 2'sinin öne çıktığı konuşuluyor. Bu formüllerden birisi kabul edilip TBMM'ye yasa teklifi verilecek ve emekliler 2024 yılında ikramiyelerini zamlı olarak alacaklar.

Emekli ikramiyelerindeki artış için en güçlü formüllerden bir tanesi yüzde 50 artış oldu. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse emekliler 3 bin lira bayram ikramiyesi alacak. Böylece Temmuz emekli maaşı zammı öncesi tüm emekliler hesaplarında 6 bin lirayı görmüş olacak.

İKİNCİ FORMÜL

Emekliler yılına özel artışla ikramiyelerin yüzde 100 artırılması en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse emekli ikramiyesi 4 bin liraya çıkacak. İki ikramiye toplamıyla beraber 2024 yılında tüm emekliler 8 bin lira ödeme almış olacak.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL

Cumhuriyet ikramiyesi 5 bin lira olarak uygulandı. Son formül ise bu rakamın bayram ikramiyeleri için de uygulanması oldu. Bu senaryo gerçekleşirse 2024 yılında emekliler yılına özel 10 bin lira ödeme yapılmış olacak.

Kaynak: Sabah

# VAR, artış, Emekli

08 Şub 2024 - 17:43 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.448.052 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İzmitlilele - Aman aman şimdi bu bayram ikramiyesi ile emekli kurbanda şöyle güzel bir koç keser yada danaya girer geri kalan para ile torunlarına harçlık verir sonra millet bahcelerinde yuvarlanirlar:) emekli yılı yine iyisiniz 3000 bin TL ile neler yaparsınız neler hele birde 1000 TL seyyanen zam alırsanız var ya dil altlarinizi almayı unutmayın sevinçten bayilabilirsiniz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 18:45

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Borsa günü rekorlarla tamamladı mask
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Milyonları ilgilendiriyor Emekli ikramiyesi için masada 3 seçenek mask
Milyonları ilgilendiriyor Emekli ikramiyesi için masada 3 seçenek
Kredi kartlarına düzenleme gelecek mi? mask
Kredi kartlarına düzenleme gelecek mi?
Bitcoin 45 bin dolar eşiğine yaklaştı mask
Bitcoin 45 bin dolar eşiğine yaklaştı
İzmit Belediyesine ait 12 adet daire satılacak mask
İzmit Belediyesine ait 12 adet daire satılacak
KKM'de gerileme sürüyor mask
KKM'de gerileme sürüyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL