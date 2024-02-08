Milyonları ilgilendiriyor Emekli ikramiyesi için masada 3 seçenek

Emekli ikramiyesi ile ilgili masada 3 seçenek var. Seçeneklerden 2'sinin öne çıktığı konuşuluyor. Bu formüllerden birisi kabul edilip TBMM'ye yasa teklifi verilecek ve emekliler 2024 yılında ikramiyelerini zamlı olarak alacaklar.
Emekli ikramiyelerindeki artış için en güçlü formüllerden bir tanesi yüzde 50 artış oldu. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse emekliler 3 bin lira bayram ikramiyesi alacak. Böylece Temmuz emekli maaşı zammı öncesi tüm emekliler hesaplarında 6 bin lirayı görmüş olacak.
İKİNCİ FORMÜL
Emekliler yılına özel artışla ikramiyelerin yüzde 100 artırılması en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse emekli ikramiyesi 4 bin liraya çıkacak. İki ikramiye toplamıyla beraber 2024 yılında tüm emekliler 8 bin lira ödeme almış olacak.
ÜÇÜNCÜ FORMÜL
Cumhuriyet ikramiyesi 5 bin lira olarak uygulandı. Son formül ise bu rakamın bayram ikramiyeleri için de uygulanması oldu. Bu senaryo gerçekleşirse 2024 yılında emekliler yılına özel 10 bin lira ödeme yapılmış olacak.
Kaynak: Sabah
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitlilele - Aman aman şimdi bu bayram ikramiyesi ile emekli kurbanda şöyle güzel bir koç keser yada danaya girer geri kalan para ile torunlarına harçlık verir sonra millet bahcelerinde yuvarlanirlar:) emekli yılı yine iyisiniz 3000 bin TL ile neler yaparsınız neler hele birde 1000 TL seyyanen zam alırsanız var ya dil altlarinizi almayı unutmayın sevinçten bayilabilirsiniz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.