Taraftardan o menajere tepki

Söz konusu futbolcuların menajer Tarık Özaslan tarafından Yeşil-Siyahlı takıma getirilmek istendiğini düşünen taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Taraftarlar, “Kılavuzun Tarık, yolun sonu karanlık” şeklinde yorumlar paylaşıp yanlış bir adım atmaması için yönetimi uyardı.
Kaynak: Spor Servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Alp - Bu menajerin Kocaelispora verdiği zararı kimse veememiştir
Körfezli Savaşçı - Portekizli santrafor hayırlı olsun candeasın arkadaşıymış
Körfezli Savaşçı - Hakikatten taraftarı ağır TARIK ediyor 3 sezondur
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.