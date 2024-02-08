Kandıra Belediye, Beylikbağı maçına çıkmıyor

Kandıra Belediye GB Kulübü sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle sahaya çıkamayacaklarını tertip kuruluna bildirdi. Kurul da maçı iptal etti. Talimat gereği Kandıra Belediye GB 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Böylece Yeşil-Beyazlı ekip son haftaya 26 puanla girecek. Güneşspor Dilovası Belediye maçını kazanırsa 28 puanla sezonu kapatacak. Bu durumda Kandıra Belediye GB ligde kalabilmesi için son hafta evindeki Suadiyespor maçını kazanması gerekiyor. Puan kaybı halinde küme düşecek.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.