2.Küme’de gözler Baçspor-MAP Kavaklı maçında

5 MAÇ OYNANACAK

2.Amatör Küme’de 3. hafta perdesi bu akşam oynanacak 5 maçla açılacak. Yıllar sonra faaliyetlerine yeniden başlayan, ilk maçını farklı kazanan Baçspor günü MAP Kavaklıspor mücadelesiyle geçirecek. MAP Kavaklı’nın ilk iki maçta 4 puanı var. B grubunun iki iddialı takımının maçından çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Gölcük Kavaklı’da Asarköy ile Karamürsel Akçat maçı var. A grubunda Derince GB, Maltaspor’u konuk ederken, E grubunda Körfez İlçesi Birlik de Turgutspor’u ağırlayacak. Şekerpınar’da Çayırova Gümüş-Darıca İY maçı oynanacak.

2.KÜME A GRUBU PUAN DURUMU

1-Yeşilova Spor 2 1 1 0 6 4 4

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2-Çamlıtepespor 2 1 1 0 4 1 4

3- Çenesuyu Plajyoluspor1 1 0 0 2 1 3

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4- Derince G.B.Spor 2 1 0 1 5 2 3

5- İzmit Malta Spor 2 0 2 0 1 1 2

6-Çayırtepe Gençlik Spor2 0 0 2 3 9 0

7- Kocaeli Yenişehirspor 1 0 0 1 1 4 0

2. KÜME B GRUBU PUAN DURUMU

1- Turgutspor 2 1 1 0 4 3 4

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2- Map Kavaklı Spor 2 1 1 0 4 3 4

3- Üçyoldoğuspor 2 1 0 1 4 3 3

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4- İlimtepe Gençler Birliği1 1 0 0 6 3 3

5-İzmit Baç Spor 1 1 0 0 6 1 3

6-Körfez İlçesi Birlik Spor2 0 0 2 4 9 0

7-Kadıköyspor 2 0 0 2 2 8 0

2.KÜME E GRUBU PUAN DURUMU

1-Karamürsel Ereğli Spor 2 2 0 0 10 2 6

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2-Gölcük Şirinköyspor 2 2 0 0 5 1 6

3-Dumlupınar Spor 2 2 0 0 11 0 6

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4-Ulaşlıspor 2 1 0 1 3 1 3

5-Gölcük Asarköyspor 2 1 0 1 3 6 3

6-Yazlıkspor 2 0 0 2 1 8 0

7-Karamürsel Akçatspor 2 0 0 2 2 11 0

8-Karamürsel Barbarosspor 2 0 0 2 0 6 0

GÜNÜN PROGRAMI

Cephanelik Stadı

19.00 MAP KAVAKLI SPOR-İZMİT BAÇ SPOR

Kavaklı Stadı

19.00 GÖLCÜK ASARKÖY SPOR-KARAMÜRSEL AKÇAT SPOR

Derince Suni Çim Stadı

19.00 DERİNCE G.B SPOR-İZMİT MALTA SPOR

Esentepe Stadı

19.15 KÖRFEZ İLÇESİ BİRLİK SPOR-TURGUT SPOR

Şekerpınar Stadı

19.00 ÇAYIROVA GÜMÜŞ SPOR-DARICA İDMANYURDU

Kaynak: Spor servisi