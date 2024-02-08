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2.Küme’de gözler Baçspor-MAP Kavaklı maçında

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2.Küme’de 3.hafta perdesi açılıyor. Tüm dikkatler B grubunun iki iddialı ekibi Baçspor ile MAP Kavaklı arasındaki maçta olacak.

2.Küme’de gözler Baçspor-MAP Kavaklı maçında mask
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5 MAÇ OYNANACAK

2.Amatör Küme’de 3. hafta perdesi bu akşam oynanacak 5 maçla açılacak.  Yıllar sonra faaliyetlerine yeniden başlayan, ilk maçını farklı kazanan Baçspor günü MAP Kavaklıspor mücadelesiyle geçirecek. MAP Kavaklı’nın ilk iki maçta 4 puanı var. B grubunun iki iddialı takımının maçından çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Gölcük Kavaklı’da Asarköy ile Karamürsel Akçat maçı var. A grubunda Derince GB, Maltaspor’u konuk ederken, E grubunda Körfez İlçesi Birlik de Turgutspor’u ağırlayacak. Şekerpınar’da Çayırova Gümüş-Darıca İY maçı oynanacak.

2.KÜME A GRUBU PUAN DURUMU

1-Yeşilova Spor               2              1             1             0             6              4             4

__         

2-Çamlıtepespor              2             1             1             0             4              1             4            

3- Çenesuyu Plajyoluspor1          1             0             0             2              1             3

___       

4- Derince G.B.Spor        2             1             0             1             5              2             3            

5- İzmit Malta Spor          2             0             2             0             1              1             2            

6-Çayırtepe Gençlik Spor2           0             0             2             3              9             0            

7- Kocaeli Yenişehirspor 1             0             0             1             1              4             0            

2. KÜME B GRUBU PUAN DURUMU

1- Turgutspor                  2              1             1             0             4              3             4

__         

2- Map Kavaklı Spor        2             1             1             0             4              3             4            

3- Üçyoldoğuspor            2             1             0             1             4              3             3

___       

4- İlimtepe Gençler Birliği1           1             0             0             6              3             3            

5-İzmit Baç Spor               1             1             0             0             6              1             3            

6-Körfez İlçesi Birlik Spor2           0             0             2             4              9             0            

7-Kadıköyspor                2              0             0             2             2              8             0

2.KÜME E GRUBU PUAN DURUMU

1-Karamürsel Ereğli Spor              2             2             0             0              10           2             6
__         

2-Gölcük Şirinköyspor                   2            2             0             0              5             1             6            

3-Dumlupınar Spor                          2          2             0             0              11           0             6

___       

4-Ulaşlıspor                                      2            1             0             1              3             1             3            

5-Gölcük Asarköyspor                   2           1             0             1              3             6             3            

6-Yazlıkspor                                     2            0             0             2              1             8             0            

7-Karamürsel Akçatspor               2             0             0             2              2             11           0            

8-Karamürsel Barbarosspor        2             0             0             2              0             6             0            

GÜNÜN PROGRAMI

Cephanelik Stadı

19.00 MAP KAVAKLI SPOR-İZMİT BAÇ SPOR

Kavaklı Stadı

19.00 GÖLCÜK ASARKÖY SPOR-KARAMÜRSEL AKÇAT SPOR

Derince Suni Çim Stadı

19.00 DERİNCE G.B SPOR-İZMİT MALTA SPOR

Esentepe Stadı

19.15 KÖRFEZ İLÇESİ BİRLİK SPOR-TURGUT SPOR

Şekerpınar Stadı

19.00 ÇAYIROVA GÜMÜŞ SPOR-DARICA İDMANYURDU

Kaynak: Spor servisi

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08 Şub 2024 - 18:10 Kocaeli- Spor --- Okunma

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