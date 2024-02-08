2.Küme’de gözler Baçspor-MAP Kavaklı maçında

5 MAÇ OYNANACAK
2.Amatör Küme’de 3. hafta perdesi bu akşam oynanacak 5 maçla açılacak. Yıllar sonra faaliyetlerine yeniden başlayan, ilk maçını farklı kazanan Baçspor günü MAP Kavaklıspor mücadelesiyle geçirecek. MAP Kavaklı’nın ilk iki maçta 4 puanı var. B grubunun iki iddialı takımının maçından çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Gölcük Kavaklı’da Asarköy ile Karamürsel Akçat maçı var. A grubunda Derince GB, Maltaspor’u konuk ederken, E grubunda Körfez İlçesi Birlik de Turgutspor’u ağırlayacak. Şekerpınar’da Çayırova Gümüş-Darıca İY maçı oynanacak.
2.KÜME A GRUBU PUAN DURUMU
1-Yeşilova Spor 2 1 1 0 6 4 4
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2-Çamlıtepespor 2 1 1 0 4 1 4
3- Çenesuyu Plajyoluspor1 1 0 0 2 1 3
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4- Derince G.B.Spor 2 1 0 1 5 2 3
5- İzmit Malta Spor 2 0 2 0 1 1 2
6-Çayırtepe Gençlik Spor2 0 0 2 3 9 0
7- Kocaeli Yenişehirspor 1 0 0 1 1 4 0
2. KÜME B GRUBU PUAN DURUMU
1- Turgutspor 2 1 1 0 4 3 4
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2- Map Kavaklı Spor 2 1 1 0 4 3 4
3- Üçyoldoğuspor 2 1 0 1 4 3 3
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4- İlimtepe Gençler Birliği1 1 0 0 6 3 3
5-İzmit Baç Spor 1 1 0 0 6 1 3
6-Körfez İlçesi Birlik Spor2 0 0 2 4 9 0
7-Kadıköyspor 2 0 0 2 2 8 0
2.KÜME E GRUBU PUAN DURUMU
1-Karamürsel Ereğli Spor 2 2 0 0 10 2 6
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2-Gölcük Şirinköyspor 2 2 0 0 5 1 6
3-Dumlupınar Spor 2 2 0 0 11 0 6
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4-Ulaşlıspor 2 1 0 1 3 1 3
5-Gölcük Asarköyspor 2 1 0 1 3 6 3
6-Yazlıkspor 2 0 0 2 1 8 0
7-Karamürsel Akçatspor 2 0 0 2 2 11 0
8-Karamürsel Barbarosspor 2 0 0 2 0 6 0
GÜNÜN PROGRAMI
Cephanelik Stadı
19.00 MAP KAVAKLI SPOR-İZMİT BAÇ SPOR
Kavaklı Stadı
19.00 GÖLCÜK ASARKÖY SPOR-KARAMÜRSEL AKÇAT SPOR
Derince Suni Çim Stadı
19.00 DERİNCE G.B SPOR-İZMİT MALTA SPOR
Esentepe Stadı
19.15 KÖRFEZ İLÇESİ BİRLİK SPOR-TURGUT SPOR
Şekerpınar Stadı
19.00 ÇAYIROVA GÜMÜŞ SPOR-DARICA İDMANYURDU
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.