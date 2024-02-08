Eyüpspor’da biletler 10 TL oldu

İstanbul ekibinde kalan maçlarda geçerli olacak şekilde bilet fiyatları 10 TL olarak belirlendi. Genelde boş tribünlere oynayan Eyüpspor’da alınan bu kararın ardından taraftarın biraz olsun maçlara ilgi göstermesi bekleniyor. Bu arada Kocaelisporlu taraftarların da yönetimden bilet fiyatlarında indirim beklentisi var.