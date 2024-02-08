Kocaelispor U19’un liderlik maçı yarın

YENERSE YENİ LİDER

Bölgesel Gelişim Ligi’nde mücadele eden Kocaelispor U19, geçtiğimiz hafta sonu kent derbisiyle Belediye Derincespor’u 2-1 yenerek liderin en yakın takipçisi konumuna geldi. Yeşil-Siyahlı ekibimizin lider Tuzlaspor ile arasında 2 puan fark var. Ligde şampiyonluğun en güçlü iki adayı olarak gösterilen bu iki ekip yarın İstanbul’da kozlarını paylaşacak. Tuzla Belediyesi Stadı’ndaki maç saat 12.00’de başlayacak. İzmit’teki ilk maçı 3-1 kaybeden Kocaelispor rövanşı alıp liderliği ele geçirmeye çalışacak.

U19 BÖLGESEL GELİŞİM LİGİ PUAN DURUMU

1.TUZLASPOR A.Ş. 16 9 5 2 25 13 32

2.KOCAELİSPOR 16 9 3 4 40 21 30

3.ESENLER EROKSPOR 15 8 5 2 31 14 29

4.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 16 9 2 5 38 24 29

5. ARNAVUTKÖY BLD. 14 7 4 3 25 17 25

6.EDİRNESPOR 15 7 3 5 39 31 24

7.SULTANBEYLİ BELEDİYE 16 7 3 6 29 23 24

8.BELEDİYE DERİNCE SPOR16 7 2 7 28 24 23

9.SARIYER 15 7 2 6 28 27 23

10.DARICA GB 16 7 2 7 28 40 23

11.KEMERKENT BULVAR16 3 1 12 19 34 10

12. TEPECİK SPOR A.Ş. 15 2 1 12 14 44 7

13.SİLİVRİSPOR 16 2 1 13 16 48 7

Kaynak: Spor servisi