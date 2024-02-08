Kocaelispor U19’un liderlik maçı yarın

YENERSE YENİ LİDER
Bölgesel Gelişim Ligi’nde mücadele eden Kocaelispor U19, geçtiğimiz hafta sonu kent derbisiyle Belediye Derincespor’u 2-1 yenerek liderin en yakın takipçisi konumuna geldi. Yeşil-Siyahlı ekibimizin lider Tuzlaspor ile arasında 2 puan fark var. Ligde şampiyonluğun en güçlü iki adayı olarak gösterilen bu iki ekip yarın İstanbul’da kozlarını paylaşacak. Tuzla Belediyesi Stadı’ndaki maç saat 12.00’de başlayacak. İzmit’teki ilk maçı 3-1 kaybeden Kocaelispor rövanşı alıp liderliği ele geçirmeye çalışacak.
U19 BÖLGESEL GELİŞİM LİGİ PUAN DURUMU
1.TUZLASPOR A.Ş. 16 9 5 2 25 13 32
2.KOCAELİSPOR 16 9 3 4 40 21 30
3.ESENLER EROKSPOR 15 8 5 2 31 14 29
4.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 16 9 2 5 38 24 29
5. ARNAVUTKÖY BLD. 14 7 4 3 25 17 25
6.EDİRNESPOR 15 7 3 5 39 31 24
7.SULTANBEYLİ BELEDİYE 16 7 3 6 29 23 24
8.BELEDİYE DERİNCE SPOR16 7 2 7 28 24 23
9.SARIYER 15 7 2 6 28 27 23
10.DARICA GB 16 7 2 7 28 40 23
11.KEMERKENT BULVAR16 3 1 12 19 34 10
12. TEPECİK SPOR A.Ş. 15 2 1 12 14 44 7
13.SİLİVRİSPOR 16 2 1 13 16 48 7
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.