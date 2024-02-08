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08 Şub 2024 - 18:47- Spor G:

Güneşspor maç fazlasıyla düşme hattından çıktı: 1-4

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Amatör Süper Lig A Grubu’nda önceki akşamki erteleme maçında Suadiyespor’u 4-1 ile geçen Güneşspor maç fazlasıyla düşme hattının üzerine çıktı. Yeşil-Siyahlı ekip ligde kalma umutlarını son iki haftaya taşıdı.

Güneşspor maç fazlasıyla düşme hattından çıktı: 1-4 mask
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FAZLA ZORLANMADILAR

Amatör Süper Lig A Grubu’nda 23. hafta oynanması gerekirken hakemlerin gelmemesi nedeniyle ertelenen Suadiyespor-Güneşspor maçı önceki gün yapıldı. Arslanbey Stadı’nda maçta misafir takım istediğini aldı. İddiası bittikten sonra güçlükle sahaya çıkabilen Aykut Okan yönetimindeki ev sahibi takım mutlak kazanmak zorunda olan rakibi önünde çok fazla bir varlık gösteremedi. Güneşspor etkili bir oyun sonrasında sahadan 4-1 galip ayrıldı ve bu sonuçla maç fazlasıyla düşme hattından çıktı.

GÖZLER BU MAÇLARDA OLACAK

Grupta İhsaniye ve Dilovası’ndan sonra küme düşecek üçüncü takım son iki haftada belli olacak. Son haftalarda iyi sonuçlar almasına rağmen Güneşspor tehlikeyi en yakından hisseden ekip, zira Yeşil-Siyahlı ekibin bir maçı kaldı. Güneşspor son maçını hafta sonu küme düşen Dilovası ile oynayacak. Hafta sonunda tüm gözler Sırrıpaşa FK-Harb.İşspor maçında olacak. Gölcük ekibi ligde kalmayı garantiledi. Derince ekibi ise kazanmak zorunda. Tehlikenin içindeki bir başka ekip Kandıra Belediye GB’nin Beyliklağı deplasmanında alacağı sonuç da kritik. 

 

Amatör Süper Lig A Grubu Puan Durumu

1.                         Bağdatspor                        22           20           1              1             76           16           61          

2.                          Körfez Gençlerbirliği       23           16           3              4             39           18           51          

3.                            Gebze Beylikbağıspor    22           15           2              5             61           26           47

___       

4.                            Başiskele Doğantepespor22       10           5              7             40           36           35

5.                            Kartepe Suadiyespor     22           10           2              10           36           36           32          

6.                            Çayırova Menderes Gen22          9             3              10           33           28           30          

7.                            Eşmespor                           22          9             3              10           34           34           30          

8.                            Kocaeli Harb-İş                  22         9             3              10           36           39           30

9.                            Kandıra G.Birliği Belediye22        8             2              12           19           48           26          

10.                         Kocaeli Güneşspor *        23         8             4              11           32           36           25
___       

11.                         Derince Sırrıpaşa FK        22           7             3              12           32           41           24          

12.                         Dilovası Belediyespor    22           4             2              16           20           58           14          

13.                         İhsaniyespor [ligden ihraç]22      1             1              20           6             54           4

 

 

 

Bu haftanın maçları

Bağdatspor  - İhsaniyespor         

Kartepe Suadiyespor  -   Doğantepespor             

Eşmespor  - Çayırova Menderes Gençlikspor     

Dilovası Belediyespor  -  Kocaeli Güneşspor       

Derince Sırrıpaşa FK  -    Kocaeli Harb-İş Forma

Gebze Beylikbağıspor      - Kandıra G.Birliği Belediyespor

Körfez Gençlerbirliği  -  Eşmespor          

Çayırova Menderes Gençlikspor  -  Bağdatspor 

İhsaniyespor  -  *Gebze Beylikbağıspor 

Kandıra G.Birliği Belediyespor  -  Kartepe Suadiyespor  

Başiskele Doğantepespor  -  Derince Sırrıpaşa FK

Kocaeli Harb-İş   - Dilovası Belediyespor

Kaynak: Spor servisi

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08 Şub 2024 - 18:47 - Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Doğan - Hakeme yapılan saldırı sonrası gğneşsporun resmen küme düşürülmesi gerekirdi.düşürmediker o zaman da Nebil başkan ın bunu hazmedemeyip takımı ligden çekmesi gerekirdi.Güneşspor yıllarca altyapıdan gençleri yetiştirip geleceklerine ve Türk futboluna değerler kazandırmak düsturu ile yoluna devam ediliyordu.nebil başkan ligden çekseydi takımı bırakın güneşspor camiası ve gençlerine tüm türkiyeye örnek olurdu.BENCE

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 19:10

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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