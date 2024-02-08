Güneşspor maç fazlasıyla düşme hattından çıktı: 1-4

FAZLA ZORLANMADILAR

Amatör Süper Lig A Grubu’nda 23. hafta oynanması gerekirken hakemlerin gelmemesi nedeniyle ertelenen Suadiyespor-Güneşspor maçı önceki gün yapıldı. Arslanbey Stadı’nda maçta misafir takım istediğini aldı. İddiası bittikten sonra güçlükle sahaya çıkabilen Aykut Okan yönetimindeki ev sahibi takım mutlak kazanmak zorunda olan rakibi önünde çok fazla bir varlık gösteremedi. Güneşspor etkili bir oyun sonrasında sahadan 4-1 galip ayrıldı ve bu sonuçla maç fazlasıyla düşme hattından çıktı.

GÖZLER BU MAÇLARDA OLACAK

Grupta İhsaniye ve Dilovası’ndan sonra küme düşecek üçüncü takım son iki haftada belli olacak. Son haftalarda iyi sonuçlar almasına rağmen Güneşspor tehlikeyi en yakından hisseden ekip, zira Yeşil-Siyahlı ekibin bir maçı kaldı. Güneşspor son maçını hafta sonu küme düşen Dilovası ile oynayacak. Hafta sonunda tüm gözler Sırrıpaşa FK-Harb.İşspor maçında olacak. Gölcük ekibi ligde kalmayı garantiledi. Derince ekibi ise kazanmak zorunda. Tehlikenin içindeki bir başka ekip Kandıra Belediye GB’nin Beyliklağı deplasmanında alacağı sonuç da kritik.

Amatör Süper Lig A Grubu Puan Durumu

1. Bağdatspor 22 20 1 1 76 16 61

2. Körfez Gençlerbirliği 23 16 3 4 39 18 51

3. Gebze Beylikbağıspor 22 15 2 5 61 26 47

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4. Başiskele Doğantepespor22 10 5 7 40 36 35

5. Kartepe Suadiyespor 22 10 2 10 36 36 32

6. Çayırova Menderes Gen22 9 3 10 33 28 30

7. Eşmespor 22 9 3 10 34 34 30

8. Kocaeli Harb-İş 22 9 3 10 36 39 30

9. Kandıra G.Birliği Belediye22 8 2 12 19 48 26

10. Kocaeli Güneşspor * 23 8 4 11 32 36 25

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11. Derince Sırrıpaşa FK 22 7 3 12 32 41 24

12. Dilovası Belediyespor 22 4 2 16 20 58 14

13. İhsaniyespor [ligden ihraç]22 1 1 20 6 54 4

Bu haftanın maçları

Bağdatspor - İhsaniyespor

Kartepe Suadiyespor - Doğantepespor

Eşmespor - Çayırova Menderes Gençlikspor

Dilovası Belediyespor - Kocaeli Güneşspor

Derince Sırrıpaşa FK - Kocaeli Harb-İş Forma

Gebze Beylikbağıspor - Kandıra G.Birliği Belediyespor

Körfez Gençlerbirliği - Eşmespor

Çayırova Menderes Gençlikspor - Bağdatspor

İhsaniyespor - *Gebze Beylikbağıspor

Kandıra G.Birliği Belediyespor - Kartepe Suadiyespor

Başiskele Doğantepespor - Derince Sırrıpaşa FK

Kocaeli Harb-İş - Dilovası Belediyespor

Kaynak: Spor servisi