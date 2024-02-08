Güneşspor maç fazlasıyla düşme hattından çıktı: 1-4

FAZLA ZORLANMADILAR
Amatör Süper Lig A Grubu’nda 23. hafta oynanması gerekirken hakemlerin gelmemesi nedeniyle ertelenen Suadiyespor-Güneşspor maçı önceki gün yapıldı. Arslanbey Stadı’nda maçta misafir takım istediğini aldı. İddiası bittikten sonra güçlükle sahaya çıkabilen Aykut Okan yönetimindeki ev sahibi takım mutlak kazanmak zorunda olan rakibi önünde çok fazla bir varlık gösteremedi. Güneşspor etkili bir oyun sonrasında sahadan 4-1 galip ayrıldı ve bu sonuçla maç fazlasıyla düşme hattından çıktı.
GÖZLER BU MAÇLARDA OLACAK
Grupta İhsaniye ve Dilovası’ndan sonra küme düşecek üçüncü takım son iki haftada belli olacak. Son haftalarda iyi sonuçlar almasına rağmen Güneşspor tehlikeyi en yakından hisseden ekip, zira Yeşil-Siyahlı ekibin bir maçı kaldı. Güneşspor son maçını hafta sonu küme düşen Dilovası ile oynayacak. Hafta sonunda tüm gözler Sırrıpaşa FK-Harb.İşspor maçında olacak. Gölcük ekibi ligde kalmayı garantiledi. Derince ekibi ise kazanmak zorunda. Tehlikenin içindeki bir başka ekip Kandıra Belediye GB’nin Beyliklağı deplasmanında alacağı sonuç da kritik.
Amatör Süper Lig A Grubu Puan Durumu
1. Bağdatspor 22 20 1 1 76 16 61
2. Körfez Gençlerbirliği 23 16 3 4 39 18 51
3. Gebze Beylikbağıspor 22 15 2 5 61 26 47
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4. Başiskele Doğantepespor22 10 5 7 40 36 35
5. Kartepe Suadiyespor 22 10 2 10 36 36 32
6. Çayırova Menderes Gen22 9 3 10 33 28 30
7. Eşmespor 22 9 3 10 34 34 30
8. Kocaeli Harb-İş 22 9 3 10 36 39 30
9. Kandıra G.Birliği Belediye22 8 2 12 19 48 26
10. Kocaeli Güneşspor * 23 8 4 11 32 36 25
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11. Derince Sırrıpaşa FK 22 7 3 12 32 41 24
12. Dilovası Belediyespor 22 4 2 16 20 58 14
13. İhsaniyespor [ligden ihraç]22 1 1 20 6 54 4
Bu haftanın maçları
Bağdatspor - İhsaniyespor
Kartepe Suadiyespor - Doğantepespor
Eşmespor - Çayırova Menderes Gençlikspor
Dilovası Belediyespor - Kocaeli Güneşspor
Derince Sırrıpaşa FK - Kocaeli Harb-İş Forma
Gebze Beylikbağıspor - Kandıra G.Birliği Belediyespor
Körfez Gençlerbirliği - Eşmespor
Çayırova Menderes Gençlikspor - Bağdatspor
İhsaniyespor - *Gebze Beylikbağıspor
Kandıra G.Birliği Belediyespor - Kartepe Suadiyespor
Başiskele Doğantepespor - Derince Sırrıpaşa FK
Kocaeli Harb-İş - Dilovası Belediyespor
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Doğan - Hakeme yapılan saldırı sonrası gğneşsporun resmen küme düşürülmesi gerekirdi.düşürmediker o zaman da Nebil başkan ın bunu hazmedemeyip takımı ligden çekmesi gerekirdi.Güneşspor yıllarca altyapıdan gençleri yetiştirip geleceklerine ve Türk futboluna değerler kazandırmak düsturu ile yoluna devam ediliyordu.nebil başkan ligden çekseydi takımı bırakın güneşspor camiası ve gençlerine tüm türkiyeye örnek olurdu.BENCE
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.