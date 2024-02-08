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08 Şub 2024 - 18:53- Siyaset G:

Hüseyin Ayaz Başiskele’ye bağımsız aday olacak

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Bir dönem eski Yeniköy Belde Belediye Başkanlığı, iki dönem Başiskele İlçe Belediye Başkanlığı yapan Hüseyin Ayaz, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimde Başiskele'den bağımsız belediye başkan adayı olacak. Ayaz yarın (Cuma) basın toplantısı düzenleyerek adaylığını resmen duyuracak.

Hüseyin Ayaz Başiskele’ye bağımsız aday olacak mask
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3 DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

Bir dönem eski Yeniköy Belde Belediye Başkanlığı yapan Hüseyin Ayaz, 2009 yılında Başiskele İlçesi Kurucu Belediye Başkanı olmuş, 2014'te ikinci kez seçilmişti. Üç dönem kuralına takılan Ayaz, 2019'daki yerel seçimde aday gösterilmemişti.

İYİ PARTİ VE YRP İLE GÖRÜŞTÜ

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim öncesi gözler Hüseyin Ayaz'a çevrilmişti. Üç dönem belediye başkanlığı yaptığı AK Parti'den adaylık teklifi kendisine gelmeyince Ayaz'a İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi Başiskele Adalık teklifi yapılmıştı. Ayaz her iki parti yöneticileriyle görüşme yaptı ancak ulaşamadı.

BAĞIMSIZ ADAY OLACAK

İYİ Parti ve YRP ile uzlaşamayan Ayaz, bağımsız aday olma kararı aldı. Ayaz yarın(Cuma) SKM ekibiyle Aşağı Yuvacık Yeşil Yurt Mahallesinde bulunan Tadlan Kafede saat 10.00'da düzenleyeceği kahvaltı basın toplantısı ile Başiskele İlçesi Bağımsız Belediye Başkan Adaylığını resmen duyuracak.

Kaynak: Haber Merkezi

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08 Şub 2024 - 18:53 Kocaeli/ Başiskele- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Fahri - @. 01 nolu yoruma cevabı: Bence sen sahte yorumcusun,Ayaz kazanamasın diye.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 21:07

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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