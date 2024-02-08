Hüseyin Ayaz Başiskele’ye bağımsız aday olacak

3 DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI
Bir dönem eski Yeniköy Belde Belediye Başkanlığı yapan Hüseyin Ayaz, 2009 yılında Başiskele İlçesi Kurucu Belediye Başkanı olmuş, 2014'te ikinci kez seçilmişti. Üç dönem kuralına takılan Ayaz, 2019'daki yerel seçimde aday gösterilmemişti.
İYİ PARTİ VE YRP İLE GÖRÜŞTÜ
31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim öncesi gözler Hüseyin Ayaz'a çevrilmişti. Üç dönem belediye başkanlığı yaptığı AK Parti'den adaylık teklifi kendisine gelmeyince Ayaz'a İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi Başiskele Adalık teklifi yapılmıştı. Ayaz her iki parti yöneticileriyle görüşme yaptı ancak ulaşamadı.
BAĞIMSIZ ADAY OLACAK
İYİ Parti ve YRP ile uzlaşamayan Ayaz, bağımsız aday olma kararı aldı. Ayaz yarın(Cuma) SKM ekibiyle Aşağı Yuvacık Yeşil Yurt Mahallesinde bulunan Tadlan Kafede saat 10.00'da düzenleyeceği kahvaltı basın toplantısı ile Başiskele İlçesi Bağımsız Belediye Başkan Adaylığını resmen duyuracak.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
. - Sahte okey olacak
Kesinlikle Yasin kazansın diye
Fahri - Bence sen sahte yorumcusun,Ayaz kazanamasın diye.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.