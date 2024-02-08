En kalabalık mahalle yine Kazım Karabekir

İlimizin mahalle nüfuslarında büyük hareket gözlenmezken, büyük bölümünün nüfusu az da olsa arttı. Kocaeli’nin en kalabalık mahallesi unvanını Darıca Kazım Karabekir Mahallesi yine korumasını bildi. Darıca’nın 43 bin 764 nüfusa sahip bu mahallesi neredeyse küçük bir ile bedel. Türkiye’nin en düşük nüfusa sahip ili olan Bayburt’un nüfusu 86 bin 47 olduğu düşünüldüğünde, Kazım Karabekir gibi bir mahallenin büyüklüğü daha iyi anlaşılıyor.
Kocaeli’nin 471 mahallesi içinde en düşük nüfusa sahip yer 41 kişinin yaşamını sürdürdüğü Gölcük’ün Eskiferhadiye köyü. Eskiferhadiye’nin nüfusu geçen yıla göre 6 kişi düştü.
BAŞİSKELE, ÇAYIROVA, DARICA
37 mahalleye sahip olan Başiskele’nin en kalabalık mahallesi 14 bin 798 nüfusla yine Barbaros oldu. 185 nüfuslu Serindere ise, en küçük kırsal yerleşim yeri.
Sadece 9 mahallesi bulunan Çayırova’nın en kalabalık mahallesi 36 bin 36 kişinin yaşadığı Özgürlük. Şekerpınar ise 2 bin 834 nüfuslu ilçenin en az nüfuslu mahallesi.
Darıca’nın Kazım Karabekir mahallesi 43 bin 764 kişiyle bu yıl da Kocaeli’nin en kalabalık mahallesi oldu. 1226 kişinin yaşadığı Yalı ise 13 mahallesi bulunan Darıca’nın en az nüfuslu mahallesi.
DERİNCE, DİLOVASI, GEBZE
17 mahalleli Derince’nin en kalabalık mahallesi 27 bin 656 kişinin yaşadığı Yenikent, en az nüfuslu yeri ise 105 kişiden oluşan Terziler.
12 mahallesi olan Dilovası’nda Orhangazi 12 bin 834 kişiyle en kalabalık mahalle. Fatih’te ise 200 kişi yaşıyor.
40 mahalleden oluşan Gebze’de en kalabalık mahalle 35 bin 890 nüfusuyla yine Arapçeşme. Elbizli’de ise 151 kişi yaşıyor.
GÖLCÜK, İZMİT, KANDIRA
50 mahalleli Gölcük’ün en kalabalık mahallesi 15 bin 943 kişinin yaşadığı Çiftlik. Eskiferhadiye ise 41 kişilik nüfusuyla sadece Göcük’ün değil, Kocaeli’nin en düşük nüfuslu mahallesi.
102 mahallesi olan İzmit’te en kalabalık mahalle yine 23 bin 346 kişinin yaşadığı Yenişehir. Yahya Kaptan da 21 bin 417 kişi ile ikinci sırada. Hakaniye 63 kişilik nüfusla İzmit’in en küçük kırsal mahallesi.
96 mahalleli Kandıra’da en kalabalık mahalle 5 bin 681 kişiyle Akdurak, en az nüfus ise 91 kişiyle Gebeşler’de.
KARAMÜRSEL, KARTEPE; KÖRFEZ
27 mahalleden oluşan Karamürsel’de neredeyse nüfusun tamamı 4 Temmuz’da toplanmış. 59 bin 952 nüfusa sahip Karamürsel’in bu mahallesinde 30 bin 104 kişi yaşıyor. Kadriye’de ise sadece 43 kişi bulunuyor.
32 mahalleli Kartepe’de Fatih Sultan Mehmet 19 bin 660 kişiyle en kalabalık mahalle. Serinlik’in nüfusu ise 215.
36 mahallesi olan Körfez’de Yavuz Sultan Selim 25 bin 113 kişiyle en kalabalık mahalle konumunda. Çıraklı ise 103 kişiyle en az nüfuslu mahalle. Metin KARAN
KOCAELİ’DE İLÇELERİN EN KALABALIK VE EN AZ MAHALLE NÜFUSLARI
İLÇELER MAHALLE NÜFUS
BAŞİSKELE Barbaros 14.798
BAŞİSKELE Serindere 185
ÇAYIROVA Özgürlük 36.036
ÇAYIROVA Şekerpınar 2.834
DARICA Kazımkarabekir 43.764
DARICA Yalı 1.226
DERİNCE Yenikent 27.656
DERİNCE Terziler 105
DİLOVASI Orhangazi 12.834
DİLOVASI Fatih 200
GEBZE Arapçeşme 35.890
GEBZE Elbizli 151
GÖLCÜK Çiftlik 15.943
GÖLCÜK Eskiferhadiye 41
İZMİT Yenişehir 23.346
İZMİT Hakaniye 63
KANDIRA Akdurak 5.681
KANDIRA Gebeşler 91
KARAMÜRSEL 4 Temmuz 30.104
KARAMÜRSEL Kadriye 43
KARTEPE F.Sultan Mehmet 19.660
KARTEPE Serinlik 215
KÖRFEZ Y.Sultan Selim 25.113
KÖRFEZ Çıraklı 103
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yerli̇ - Darıca nın ismi geçince esas duruşa geçin köftenurlar siz kendinizi ne sznıyorsunuz
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.