En kalabalık mahalle yine Kazım Karabekir

İlimizin mahalle nüfuslarında büyük hareket gözlenmezken, büyük bölümünün nüfusu az da olsa arttı. Kocaeli’nin en kalabalık mahallesi unvanını Darıca Kazım Karabekir Mahallesi yine korumasını bildi. Darıca’nın 43 bin 764 nüfusa sahip bu mahallesi neredeyse küçük bir ile bedel. Türkiye’nin en düşük nüfusa sahip ili olan Bayburt’un nüfusu 86 bin 47 olduğu düşünüldüğünde, Kazım Karabekir gibi bir mahallenin büyüklüğü daha iyi anlaşılıyor.

Kocaeli’nin 471 mahallesi içinde en düşük nüfusa sahip yer 41 kişinin yaşamını sürdürdüğü Gölcük’ün Eskiferhadiye köyü. Eskiferhadiye’nin nüfusu geçen yıla göre 6 kişi düştü.

BAŞİSKELE, ÇAYIROVA, DARICA

37 mahalleye sahip olan Başiskele’nin en kalabalık mahallesi 14 bin 798 nüfusla yine Barbaros oldu. 185 nüfuslu Serindere ise, en küçük kırsal yerleşim yeri.

Sadece 9 mahallesi bulunan Çayırova’nın en kalabalık mahallesi 36 bin 36 kişinin yaşadığı Özgürlük. Şekerpınar ise 2 bin 834 nüfuslu ilçenin en az nüfuslu mahallesi.

Darıca’nın Kazım Karabekir mahallesi 43 bin 764 kişiyle bu yıl da Kocaeli’nin en kalabalık mahallesi oldu. 1226 kişinin yaşadığı Yalı ise 13 mahallesi bulunan Darıca’nın en az nüfuslu mahallesi.

17 mahalleli Derince’nin en kalabalık mahallesi 27 bin 656 kişinin yaşadığı Yenikent, en az nüfuslu yeri ise 105 kişiden oluşan Terziler.

12 mahallesi olan Dilovası’nda Orhangazi 12 bin 834 kişiyle en kalabalık mahalle. Fatih’te ise 200 kişi yaşıyor.

40 mahalleden oluşan Gebze’de en kalabalık mahalle 35 bin 890 nüfusuyla yine Arapçeşme. Elbizli’de ise 151 kişi yaşıyor.

GÖLCÜK, İZMİT, KANDIRA

50 mahalleli Gölcük’ün en kalabalık mahallesi 15 bin 943 kişinin yaşadığı Çiftlik. Eskiferhadiye ise 41 kişilik nüfusuyla sadece Göcük’ün değil, Kocaeli’nin en düşük nüfuslu mahallesi.

102 mahallesi olan İzmit’te en kalabalık mahalle yine 23 bin 346 kişinin yaşadığı Yenişehir. Yahya Kaptan da 21 bin 417 kişi ile ikinci sırada. Hakaniye 63 kişilik nüfusla İzmit’in en küçük kırsal mahallesi.

96 mahalleli Kandıra’da en kalabalık mahalle 5 bin 681 kişiyle Akdurak, en az nüfus ise 91 kişiyle Gebeşler’de.

27 mahalleden oluşan Karamürsel’de neredeyse nüfusun tamamı 4 Temmuz’da toplanmış. 59 bin 952 nüfusa sahip Karamürsel’in bu mahallesinde 30 bin 104 kişi yaşıyor. Kadriye’de ise sadece 43 kişi bulunuyor.

32 mahalleli Kartepe’de Fatih Sultan Mehmet 19 bin 660 kişiyle en kalabalık mahalle. Serinlik’in nüfusu ise 215.

36 mahallesi olan Körfez’de Yavuz Sultan Selim 25 bin 113 kişiyle en kalabalık mahalle konumunda. Çıraklı ise 103 kişiyle en az nüfuslu mahalle. Metin KARAN

KOCAELİ’DE İLÇELERİN EN KALABALIK VE EN AZ MAHALLE NÜFUSLARI

İLÇELER MAHALLE NÜFUS

BAŞİSKELE Barbaros 14.798

BAŞİSKELE Serindere 185

ÇAYIROVA Özgürlük 36.036

ÇAYIROVA Şekerpınar 2.834

DARICA Kazımkarabekir 43.764

DARICA Yalı 1.226

DERİNCE Yenikent 27.656

DERİNCE Terziler 105

DİLOVASI Orhangazi 12.834

DİLOVASI Fatih 200

GEBZE Arapçeşme 35.890

GEBZE Elbizli 151

GÖLCÜK Çiftlik 15.943

GÖLCÜK Eskiferhadiye 41

İZMİT Yenişehir 23.346

İZMİT Hakaniye 63

KANDIRA Akdurak 5.681

KANDIRA Gebeşler 91

KARAMÜRSEL 4 Temmuz 30.104

KARAMÜRSEL Kadriye 43

KARTEPE F.Sultan Mehmet 19.660

KARTEPE Serinlik 215

KÖRFEZ Y.Sultan Selim 25.113

KÖRFEZ Çıraklı 103