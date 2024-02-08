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08 Şub 2024 - 19:02- Gündem G:

En kalabalık mahalle yine Kazım Karabekir

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Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2023 yılı sonu itibariyle açıkladığı nüfus verileri, bir önceki yıla göre ilimizde pek çok verinin çok da değişmediğini gösterdi. Değişen tek şey rakamlar oldu.

En kalabalık mahalle yine Kazım Karabekir mask
En kalabalık mahalle yine Kazım Karabekir
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İlimizin mahalle nüfuslarında büyük hareket gözlenmezken, büyük bölümünün nüfusu az da olsa arttı. Kocaeli’nin en kalabalık mahallesi unvanını Darıca Kazım Karabekir Mahallesi yine korumasını bildi. Darıca’nın 43 bin 764 nüfusa sahip bu mahallesi neredeyse küçük bir ile bedel. Türkiye’nin en düşük nüfusa sahip ili olan Bayburt’un nüfusu 86 bin 47 olduğu düşünüldüğünde, Kazım Karabekir gibi bir mahallenin büyüklüğü daha iyi anlaşılıyor.

Kocaeli’nin 471 mahallesi içinde en düşük nüfusa sahip yer 41 kişinin yaşamını sürdürdüğü Gölcük’ün Eskiferhadiye köyü. Eskiferhadiye’nin nüfusu geçen yıla göre 6 kişi düştü.

BAŞİSKELE, ÇAYIROVA, DARICA

37 mahalleye sahip olan Başiskele’nin en kalabalık mahallesi 14 bin 798 nüfusla yine Barbaros oldu. 185 nüfuslu Serindere ise, en küçük kırsal yerleşim yeri.

Sadece 9 mahallesi bulunan Çayırova’nın en kalabalık mahallesi 36 bin 36 kişinin yaşadığı Özgürlük. Şekerpınar ise 2 bin 834 nüfuslu ilçenin en az nüfuslu mahallesi.

Darıca’nın Kazım Karabekir mahallesi 43 bin 764 kişiyle bu yıl da Kocaeli’nin en kalabalık mahallesi oldu. 1226 kişinin yaşadığı Yalı ise 13 mahallesi bulunan Darıca’nın en az nüfuslu mahallesi.

DERİNCE, DİLOVASI, GEBZE

17 mahalleli Derince’nin en kalabalık mahallesi 27 bin 656 kişinin yaşadığı Yenikent, en az nüfuslu yeri ise 105 kişiden oluşan Terziler.

12 mahallesi olan Dilovası’nda Orhangazi 12 bin 834 kişiyle en kalabalık mahalle. Fatih’te ise 200 kişi yaşıyor.

40 mahalleden oluşan Gebze’de en kalabalık mahalle 35 bin 890 nüfusuyla yine Arapçeşme. Elbizli’de ise 151 kişi yaşıyor.

GÖLCÜK, İZMİT, KANDIRA

50 mahalleli Gölcük’ün en kalabalık mahallesi 15 bin 943 kişinin yaşadığı Çiftlik. Eskiferhadiye ise 41 kişilik nüfusuyla sadece Göcük’ün değil, Kocaeli’nin en düşük nüfuslu mahallesi.

102 mahallesi olan İzmit’te en kalabalık mahalle yine 23 bin 346 kişinin yaşadığı Yenişehir. Yahya Kaptan da 21 bin 417 kişi ile ikinci sırada. Hakaniye 63 kişilik nüfusla İzmit’in en küçük kırsal mahallesi.

96 mahalleli Kandıra’da en kalabalık mahalle 5 bin 681 kişiyle Akdurak, en az nüfus ise 91 kişiyle Gebeşler’de.

KARAMÜRSEL, KARTEPE; KÖRFEZ

27 mahalleden oluşan Karamürsel’de neredeyse nüfusun tamamı 4 Temmuz’da toplanmış. 59 bin 952 nüfusa sahip Karamürsel’in bu mahallesinde 30 bin 104 kişi yaşıyor. Kadriye’de ise sadece 43 kişi bulunuyor.

32 mahalleli Kartepe’de Fatih Sultan Mehmet 19 bin 660 kişiyle en kalabalık mahalle. Serinlik’in nüfusu ise 215.

36 mahallesi olan Körfez’de Yavuz Sultan Selim 25 bin 113 kişiyle en kalabalık mahalle konumunda. Çıraklı ise 103 kişiyle en az nüfuslu mahalle. Metin KARAN

KOCAELİ’DE İLÇELERİN EN KALABALIK VE EN AZ MAHALLE NÜFUSLARI

İLÇELER         MAHALLE           NÜFUS

BAŞİSKELE         Barbaros             14.798

BAŞİSKELE        Serindere                 185

ÇAYIROVA        Özgürlük             36.036

ÇAYIROVA        Şekerpınar             2.834

DARICA              Kazımkarabekir  43.764

DARICA              Yalı                       1.226

DERİNCE            Yenikent             27.656

DERİNCE            Terziler                     105

DİLOVASI          Orhangazi            12.834

DİLOVASI           Fatih                         200

GEBZE                Arapçeşme           35.890

GEBZE                Elbizli                       151

GÖLCÜK            Çiftlik                  15.943

GÖLCÜK            Eskiferhadiye              41

İZMİT                  Yenişehir              23.346

İZMİT                  Hakaniye                   63

KANDIRA           Akdurak                 5.681

KANDIRA           Gebeşler                      91

KARAMÜRSEL  4 Temmuz             30.104

KARAMÜRSEL  Kadriye                        43

KARTEPE           F.Sultan Mehmet   19.660

KARTEPE           Serinlik                       215

KÖRFEZ              Y.Sultan Selim       25.113

KÖRFEZ              Çıraklı                       103  

# Gölcük, Başiskele, Körfez, Kartepe, Kocaeli, Gebze, Derince, İzmit

08 Şub 2024 - 19:02 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Yerli̇ - Darıca nın ismi geçince esas duruşa geçin köftenurlar siz kendinizi ne sznıyorsunuz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 19:36

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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