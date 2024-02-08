Mimar Sinan Lisesi için hedef yeni yıl

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEDİ
İzmit Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde, Kocaeli Devlet Hastanesi karşısındaki Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nin binası, incelemeler sonucu depreme karşı riskli olduğu için yıkılmıştı. Aynı yerinde tekrardan inşa edilmeye başlanan okul binası için temel kazımı yapılırken tarihi zemin ve duvar kalıntısı bulunmuştu. Kocaeli Müze Müdürlüğünün incelemeleri sonucu bulunan kalıntıların üzerinin korunaklı bir şekilde kapatılmasına ve inşanın devamına karar verildi. Diğer yandan okul inşaatının tamamlanacağı tarih de belli oldu. 32 derslikli yeni okulun inşaat çalışmalarının 22 Ocak 2025’te sona ermesi hedefleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.