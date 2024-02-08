Hastanede kaldırımlara park eden araçlar çekilmeli

Özellikle kaldırımlara park eden araçlarla ilgili çocuklu ebeveynler ve engelliler çok dertli. Şehir Hastanesi’nde yeterli otopark olmasına rağmen kaldırımlara park eden araçlara cezai işlem uygulanmasını isteyen vatandaşlar, “Kaldırımlara park eden araçlar yüzünden bebek arabasıyla, tekerlekli sandalye ile yollarda yürümek zorunda kalıyoruz. Fazlasıyla otopark alanı varken bu şekilde hastane girişlerine yakın olmak için park eden düşüncesiz insanlar yüzünden küçücük bebekle kendimizi riske atıyoruz. Başka insanların hayatlarını tehlikeye atmak kimsenin hakkı değil. Bu konuda yetkililerin gerekli işlemleri yapmalarını, çekici ile araçları kaldırmalarını istiyoruz. Aksi halde buradaki sıkıntı asla bitmeyecek” dedi.