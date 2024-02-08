Kocaeli'den Kütahya’ya uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, G.Ö (31) ve H.G (33) isimli şüphelilerin Kocaeli'den Tavşanlı ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapacakları bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin içinde bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurdu. Çantanın içinde yapılan aramada 70 gram bonzai, araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise, 7 adet sentetik ecza ve 59 bin 400 TL sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.