Kaçak akaryakıt operasyonunda 3 tutuklama

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığı yapanları takibe aldı. Polis, Kocaeli ile birlikte 4 ilde operasyon düzenledi. 7 operasyonda tanklarla taşınan 101 bin 562 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahısların yakalanması için 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.