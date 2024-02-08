Kaçak akaryakıt operasyonunda 3 tutuklama

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığı yapanları takibe aldı. Polis, Kocaeli ile birlikte 4 ilde operasyon düzenledi. 7 operasyonda tanklarla taşınan 101 bin 562 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahısların yakalanması için 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Merkezi