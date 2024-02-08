Sıcak suyla duş alanlar dikkat! Tehlike saçıyor

Duş almak hem temizlenmek hem de rahatlamak için uyguladığımız günlük rutinlerimizden biridir. Özellikle yaz aylarında çok daha sık yaptığımız bu aktiviteyi kışın kaynara yakın derecede sıcak suyla yaparız. Ancak aşırı sıcak suyla duş almak aslında oldukça zararlı.

DUMANI TÜTEN SUYLA DUŞ ALMAYIN

Uzmanlar, “sakın böyle duş almayın” uyarısıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyada geniş bir kitlesi bulunan diyetisyenin paylaşımı izlenme rekorları kırdı. Diyetisyen, kaynar suyla duş almanın zararlarını takipçileriyle paylaştı.

Aşırı kaynamış sıcak suyla duş almanın klor açısından zararlı olduğundan bahseden diyetisyen, özellikle ülkemizde suların klorlu olmasından dolayı, kaynar sudan çıkan su buharındaki klorun soluma yoluyla ciğerlere zarar verdiğinden bahsetti.

Nefes alırken klor buharlaşarak solunum yoluyla vücudumuza giriyor. Bununla da kalmıyor, klorlu buhar cilde de nüfuz ediyor. Böylece farklı hastalıklara davetiye çıkarıyor.

SICAK SUYLA DUŞ ALMANIN ZARARLARI

Sıcak suyla duş almak, içerisindeki klorun buharlaşarak solunum yoluyla ciğerlere geçmesi açısından zararlı. Peki, aşırı sıcak suyla alınan duşun tam olarak hangi zararları var?

1. Sıcak suyla duş aldığınızda alerjik astım hastalığı tetiklenebilir.

2. Kan zehirlenmeleri yaşanabilir.

3. Cilde nüfuz eden klor, cilt hastalıklarına neden olabilir.

İşte bu sebeple kaynar olmayan, hafif ılık suyla duş almaya özen göstermek gerekiyor. Uçucu olan klor, buharlaşarak çok büyük zararlara neden olabilir. İyi hissetmek isterken daha kötü sonuçlara neden olabilir.

Kaynak: Kamu Son Haber