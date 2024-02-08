Katlı otoparkta düzensizlik var

Otoparkın ücretsiz olması nedeniyle yetkililerin ilgilenmediğini söyleyen vatandaşlar, “Otoparkın içinde bir motosiklet sadece bir aracın park edeceği yere park ediyor. Motosikletler için ayrı bir yer olmasına rağmen bunlar yapılıyor. Ayrıca birçok araç iki araçlık yere gelişi güzel park ediyor. Bu düzensizlik için mutlaka burada denetim yapılması ve insanların uyarılması gerekiyor. Hatta bazı araçlar kendilerine özel alanlar oluşturarak bu alanlara girişi engelliyor. Bu toplumun ortak kullandığı bir alanda yanlış bir uygulama. Yetkililer ücretsiz dahi olsa bu kamusal alanda denetim yapması gerekiyor” dedi.