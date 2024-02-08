Kocaeli'nin 5 ilçesi elektriksiz kalacak (9 Şubat 2024 Cuma)

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 9 Şubat 2024 Cuma günü Kocaeli’nin Kandıra, İzmit, Derince, Başiskele, Darıca, ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
|56414
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇAOVA, AKINCI, AVDAN, BALABAN, BEYLERBEYİ, ÇAKIRCAALİ, ÇALCA, ÇERÇILI, ÇERÇİLİ, HEDIYELI, HEDİYELİ, KUBUZCU, ORHAN, SELAMETLI, SÜLLÜ, YAGCILAR, YAĞCILAR, YUSUFÇA
|ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AĞVA İSTANBUL CD., AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYLERBEYİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜNEY MEVKİİ KÜME EVLER, HEDIYELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ISHAKLAR MEVKII, KABAKLAR MEVKII, KAYPALI MEVKİİ KÜME EVLER, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAOGLU MEVKII, KOCAOĞLU MEVKİİ, KOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜLLÜ YUKARI MEVKII, TASANBAR MEVKII, TEPEKÖY MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YAĞCILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YORGALAR MEVKII, YORGALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|09.02.2024
|09:00
|17:00
|56481
|KOCAELİ
|İZMİT
|ARIZLI, SERDAR
|ARIZLI, ARIZLI CD., CEVİZLİK SK., DEĞİRMENDERE SK., EVLİYA SK., GÖLCÜK SK., HARMAN, HARMAN SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KIZILCIK SK., MAZLUM SK., ÖMERLİ SK., PINAR, TARÇIN SK., UMUT SK., YARENLER SK., YENIDOGAN, YENİDOĞAN SK., YENİDOĞAN. SK.
|09.02.2024
|09:00
|12:00
|56498
|KOCAELİ
|KANDIRA
|ÇALYER, NASUHLAR
|NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER
|09.02.2024
|09:00
|15:30
|56507
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI
|A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII
|09.02.2024
|09:00
|17:00
|56510
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|DAMLAR, FATİH, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM
|ALTIN ŞEHİR SK., ANAFARTALAR CD., AYKUT, AYKUT SK., BAĞIMSIZ SK., BAHÇE SK., BARISIK, BARIŞIK SK., BİLİCİ SK., ÇEVRE, ÇEVRE SK., EHLİDİL SK., EKREM SK., GAZILER, GAZİLER CD., KADER, KADER SK., KIZILAĞAÇ SK., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., NEFES SK., NİYAZİ SK., SAFİYE SK., SANCAKTAR, SERIM, SEYİT ONBAŞI SK., ŞAL SK., TAT SK., UYUM, UYUM SK., YAZICIOĞLU SK., YEKTA, YEKTA SK.
|09.02.2024
|09:00
|14:00
|56511
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|BARBAROS, KÖRFEZ, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM, YESILKENT, YEŞİLKENT
|2266 SOK, ADA KARANFİLİ SK., ATAKAN SK., AYAZMA, AYAZMA CD., BATI TRAKYA, BATI TRAKYA CD., DAYI, DAYI SK., ELIF, ELİF SK., GELİBOLU SK., GÜLBAHAR, HACI MAKSUT CD., HÜRRİYET CD., ILTER, IZNIK, İLTER SK., İMAR SK., İMREN SK., İZNİK CD., KANARYALAR SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KOCATÜRK SK., KOLAY SK., KOSOVA, KÖKNAR SK., KUBILAY, KUBILAY SK., KUBİLAY SK., KUYU SK., MAHMUT ÇAVUŞ CD., MEZRA SK., NAME SK., NARÇİÇEĞİ CD., NASİP SK., NURGÜL SK., PEKİN SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., REMZİ SK., RIHTIM SK., RUMELI, SAFA SK., SEÇIM, SEÇİM SK., SEHIT ENGIN ÖZKARADENIZ, SEYHAN SK., SOĞUKSU SK., SÜMERLER SK., ŞEHİT ENGİN ÖZKARADENİZ CD., ŞÖHRET SK., TRAKYA, TRAKYA SK., UZUNER SK., YEŞİLYURT SK., YETENEKLI SK., YETENEKLİ SK., YILDIZELİ CD., ZORER SK.
|09.02.2024
|14:00
|18:00
|56544
|KOCAELİ
|DARICA
|BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, ESKIHISAR, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK
|ALI SAKIR, ALİ ŞAKİR SK., AZİZ SK., DR.ZEKİ ACAR CD., ELEM, ELEM SK., ER, ER SK., ESKIHISAR, ESKİHİSAR CD., GEÇER SK., GELINCIK, GELİNCİK SK., GÜLENDAM SK., IŞIL SK., İSRA SK., KUTUP SK., NUH SK., NURGÖK SK., NURHAN SK., OKYAR SK., ÖZBAY, ÖZBAY SK., SAFİNUR SK., SUNGURCA, SUNGURCA KÜME EVLER, TAHA SK., ÜST, ÜST SK., ÜSTTEPE SK., YAPRAK SK.
|09.02.2024
|08:30
|13:00
|56564
|KOCAELİ
|DARICA
|NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ
|BOSTAN, BOSTAN SK., DESTAN SK., ERTUĞRULGAZİ CD., MELİH SK., MISIRCILAR, MISIRCILAR SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK.
|09.02.2024
|09:00
|13:00
|56565
|KOCAELİ
|DARICA
|PİRİ REİS
|ERASLAN SK., NURSEL SK.
|09.02.2024
|09:00
|13:00
|56567
|KOCAELİ
|DARICA
|NENEHATUN
|CİVAN SK., EGEMEN, TUZLA, VADI, VADİ SK., YELPAZE SK., ZENGIN, ZENGİN SK.
|09.02.2024
|09:00
|17:00
|56568
|KOCAELİ
|DARICA
|NENEHATUN, PİRİ REİS
|EGEMEN SK., ŞELALE SK., TUZLA CD., UGURLU, ÜZÜM, ÜZÜM SK.
|09.02.2024
|09:00
|13:00
Kaynak: Haber Merkezi
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