45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü

Olay, Kuzey çevre yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Çamköy istikametinden Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan M.B.Ç. idaresindeki 34 GGV 145 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Samet B.’ye (29) çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil refüje çarparak yaklaşık 50 metre savruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri ağır yaralanan Samet B.’ye olay yerinde yaklaşık 45 dakika kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Yaralı Üniversite hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.