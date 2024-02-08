Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze kesiminde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze kesiminde bir araç durdurulmuştu. Araçta ve içerisindeki 3 kişi üzerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 264 sikke,1 yüzük ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 615 lira, 10 bin 120 avro ve 450 frank ele geçirilmişti. Üç şüpheli gözaltına almıştı.

Kaynak: AA