Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze kesiminde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze kesiminde bir araç durdurulmuştu. Araçta ve içerisindeki 3 kişi üzerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 264 sikke,1 yüzük ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 615 lira, 10 bin 120 avro ve 450 frank ele geçirilmişti. Üç şüpheli gözaltına almıştı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.