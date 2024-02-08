Arkadaşıyla birlikte kaybolan Yaren'in annesinden çağrı

Derince Mersincik Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Yaren Başaran ile 14 yaşındaki Kumsal Ekinci Salı günü ortadan kayboldu. Okuldan döndükten sonra arkadaşıyla buluşan ve ortadan kaybolan Yaren Başaran'ın annesi Duygu Başaran kızını görenlerin kendilerini aramasını istedi. Duygu Başaran kızının her zamanki gibi okuldan servis ile geldiğini, saat 16.50 gibi servisten indiğini, görüntülerde Kumsal ile birlikte görüldüğünü, kendilerinden bir daha haber alınmadığını söyledi.

Duygu Başaran kızının çok mutlu olduğunu, bir sorunu olmadığını ifade ederek, çocukları görenlerin 0543 378 48 83 numaralı telefonu aramalarını istedi.

Kaynak: Haber Merkezi