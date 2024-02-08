6 yeni film daha vizyonda

İZMİT SİNEMALARINDA BU HAFTA

Bu filmler arasında yer alan ‘Türkler Çıldırmış Olmalı 2’ filmi ilk filmin devam halkası konumunda. Zavallılar filmi ise ilginç konusuyla sinemaseverlerin dikkatini çekecek.

Sinema tutkunları, bu hafta yine hem yerli, hem yabancı yeni filmlerle beyazperde karyısında keyifli zaman geçirebilecek.

Sinemalarda bu haftanın yeni filmleri ve konuları şöyle:

ZAVALLILAR

Genç bir kadın olan Bella, trajik bir şekilde ölür. Ancak sıra dışı bir bilim insanı olan Dr. Godwin Baxter beynini, bir bebeğin beyni ile değiştirerek onu hayata döndürür. Bexter’ın koruması altında olan Bella, etrafındaki dünyayı keşfetmek için kendini keşfetme yolculuğuna çıkar. Bu sırada onun yolu, becerikli ve ahlaksız bir avukat olan Duncan Wedderburn ile kesişir ve ikisi kıtalar arası çılgın bir maceraya atılır. Yönetmenliğini Yorgos Lanthimos’un yaptığı filmin oyunculuk kısmında Mark Alan Ruffalo, Willem Dafoe ve Emma Stone yer alıyor. Film Symbol AVM ve 41 Burda AVM’de vizyona girecek.

TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI 2: MAVİ VATAN

Komedi türündeki “Türkler Çıldırmış Olmalı” filminin devam halkası olan “Türkler Çıldırmış Olmalı 2 Mavi Vatan”ın yönetmen koltuğunda, ilk filmin de yönetmenliğini üstlenen Murat Aslan oturuyor. Senaryosunda Murat Aslan'ın imzasının olduğunu filmin oyuncu kadrosunda Ömer Başdoğan, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, İnan Ulaş Torun, Bülent Çolak, Sadi Celil Cengiz, Yeşim Salkım gibi isimler yer alıyor. Film Symbol AVM, 41 Burda AVM’de izlenebilecek.

HARİKA KANATLAR: MAKSİMUM HIZ

Dünya'nın kahramanları Harika Kanatlar, Jett'in en hızlı jetiyle sevimli Fei'yi partiye ulaştırmaya çalışırken, Şehir Şakacısı Billy Willy'nin kötü planıyla karşı karşıya kalırlar! Fei'nin annesi kaçırılınca, Jett ve Fei birlikte çalışarak gizemli ipuçlarını takip ederler. Uzayda başlayan savaşta, Jett ve Fei birlikte çalışarak dünyayı kurtarır ve çocuklardan gelen sevgiyle dolu bir sona ulaşırlar! Filmin yönetmen koltuğunda Cao Feng oturuyor. Film Symbol AVM ve 41 Burda AVM sinemaseverle buluşacak.

İYİ BİR AİLE DEĞİLİZ

İyi Bir Aile Değiliz, babalarının beklenmedik ölümünden sonra kendilerini türlü olayların içerisinde bulan bir ailenin yaşadıklarını konu ediyor. Senaryosu ve yönetmenliği Haki Biçici'nin üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever, Sarp Apak, Derya Karadaş, Caner Cindoruk gibi isimler yer alıyor. Film Symbol AVM ve 41 Burda AVM’de gösterime girecek.

MİHREZ 3: CİN BEBEK

Yönetmen koltuğunda Engin Akyıldırım'ın oturduğu korku türündeki "Mihrez 3: Cin Bebek" filminin oyuncu kadrosunda Banu Şahin, Levent Çakır, Erman Erkay gibi isimler yer alıyor. Selma ve Muzaffer çifti yeni evlenmiştir. Gizemli bir doğum sonucu çocukları dünyaya gelir. Ancak bu doğum geçmişte yaşanan bazı olayların habercisi gibidir. Köyde ve aile içerisinde doğumdan sonra bazı esrarengiz olaylar gerçekleşir ve büyük lanet başlar. Film Symbol AVM’de vizyona girecek.

MK ULTRA: GİZLİ DOSYALAR

Azimli ve işine tutkuyla bağlı olan bir psikiyatr Ford Strauss, akıl hastanesinde işe başlar. Bilmesi gereken şey ise işe başladığı bu akıl hastanesinde CIA, insan denekler üzerinde çalışmaktadır. Deneklere verilen uyuşturucu maddeler sayesinde zihin kontrolü sağlamayı amaçlayan bu deneyler siyaset ve bilimin buluştuğu pis ve vicdansız işkencelerden farksızdır. Ahlaki ve bilimsel anlamda çelişkiler yaşamaya başlayan Ford, CIA’in yürüttüğü bu gizli deneylerin yapıldığı kurumu yönetmek zorunda kalır. Yönetmenin Joseph Sorrentino olduğu filmde Jason Patric, Jaime Ray Newman, Anson Mount rol alıyor. Film 41 Burda AVM’de aksiyon sevenlerin beğenisine sunulacak.