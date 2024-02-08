Masör sahaya girince maçı kaybettiler

Bugün Türkiye Sigorta TBL'de en ilginç olay yaşandı. Kocaeli Kağıtspor, Çayırova karşısında son saniyeye önde girdiği maçta takım masörünün sevinirken sahaya girmesi sonucunda teknik faul aldı. Uzatmaya giden maçı Kağıtspor 105-99 kaybetti. Kağıtspor aldığı yenilgi ile 18 takımın olduğu ligde 16'ncı sıraya geriledi. Çayırova ise 5'inci sıraya yükseldi.
TBL'de maç sonunda ilginç anlar
Kocaeli Kağıtspor, Çayırova karşısında son saniyeye önde girdiği maçta takım masörünün sevinirken sahaya girmesi sonucunda teknik faul aldı.
Uzatmaya giden maçı Kağıtspor 105-99 kaybetti. pic.twitter.com/mjwxCdREPN
— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) February 8, 2024
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.