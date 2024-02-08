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08 Şub 2024 - 21:58- Gündem G:

Belediyelerde ek zam sosyal haklara da yansıyacak

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Belediye işçilerinin enflasyon artı 2 puan olan 6 aylık zamları geçtiğimiz günlerde yüzde 49.25’e çıkartıldı. Ancak sosyal haklara yapılmayan bu zam ile ilgili işçilerin talebi üzerine yeniden görüşmeler başladı. İlçe belediyeleri tek tek ek zammın sosyal haklara yapmayı kabul ederken, Büyükşehir ile önümüzdeki hafta görüşme yapılacak.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Belediyelerde ek zam sosyal haklara da yansıyacak mask
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YENİDEN GÖRÜŞME YAPILDI

Asgari ücret ve memur maaşlarına yüzde 49 oranında zam yapılmasının ardından belediyelerde çalışan ve toplu iş sözleşmeleri devam eden işçiler de ek zam talep etti. Kocaeli’de bulunan belediyelerin büyük bölümü enflasyon artı 2 puan olan zam oranlarının en az yüzde 50’ye çıkartılmasını istedi. Bunun üzerine belediye başkanları ile yapılan görüşmelerin sonucunda işçilerin yüzde 38 olan zam oranını yüzde 49,25’e çıkartılmasına karar verildi. Ancak işçilerin sadece ücrete yapılan bu zam oranını kabul etmemesi üzerine sosyal haklarla ilgili de yeniden görüşmeler başladı.

İLÇE BELEDİYELERİ KABUL ETTİ

Yapılan görüşmelerde işçiler ücretlere ilk 6 ay ücretlere yansıtılan yüzde 49,25 oranındaki zammın sosyal haklara da yansıtılmasının istenmesi üzerine Hizmet-İş Sendikası yeniden işverenlerle görüşmeye başladı. Yapılan görüşmelerde işçilerin sosyal haklarına ilk 6 ay yapılacak olan enflasyon oranındaki zammın yüzde 49,25’e tamamlanması noktasında ilçe belediyelerinde anlaşma sağlanmaya başladı. Aynı zamanda bazı ilçelerde yemek paralarının düşük kalması nedeniyle yemek ücretlerinde de düzenlemeye gidildiği öğrenildi.

MÜJDE BEKLİYORLAR

İlçe belediyelerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra sendika ve Büyükşehir Belediyesi görüşme yapacak. Büyükşehir’de de işçilerin sosyal haklarına yapılacak enflasyon oranındaki zammın yüzde 49,25’e çıkartılması bekleniyor. Aynı zamanda Büyükşehir işçileri ek zam dışında Büyükakın’dan yeni bir müjde daha bekliyor.

Dilovası ve İzmit yıllık yüzde 65,77 zam aldı

Genel-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Dilovası ve İzmit’te devam eden toplu iş sözleşmeleri nedeniyle şirket çalışanlarına yıllık yüzde 65,77 oranında zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesinde olduğu gibi enflasyon artı 1 puan zam alan işçilere ek zam yapılmadı. Belediye-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Körfez Belediyesi’nde ise yıllık olan toplu iş sözleşmesinde enflasyon artı 1 puanın üzerine yüzde 11,15 oranındaki ek zam da eklendi. Böylece Körfez’de zam oranı yüzde 77’ye çıktı. Ancak Körfez’de de ek zam sadece ücretlere yansıtıldı.

İzmit’e yüzde 100 zam istediler

İzmit Belediyesi’nde örgütlü olan Genel-İş Sendikası, kadrolu işçiler için 1 Ocak 2024 tarihinde geçerli olmak üzere yapacağı toplu iş sözleşmesinin görüşmelerini sürdürüyor. İşverene verdiği taslakta yüzde 100 zam isteyen sendika ile işveren arasında yapılan görüşmelerde idari maddeler üzerinde anlaşma sağlandı. Parasal maddelere ise önümüzdeki hafta geçilmesi bekleniyor. İzmit Belediyesi’nin henüz kadrolu işçiler için masaya ücret teklifi getirmediği öğrenildi.

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08 Şub 2024 - 21:58 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Güzel - Altındağ başkanımız İnşallah zamana verebilir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 00:30
03

Ahmet41 - Bu. Zalım. Yönetim. AziZ. Millete. Bir. Bardak. Çayla. 1. Simiti. Layiz. Görmüyor. Alın. Zamı. Vurun. Tokadı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 23:52
02

Murat - tabi tabii yarısı ilk altı ay yarısı sonraki altı ay, milletin aklıyla dalga geçin .

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 23:05
01

...... - Derhal asgari ücrete seyyanen 10 bin TL zam yapılmalıdır asgari ücretliye zulüm yapıyorsunuz

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 08 Şubat 22:05
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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