Ekrem İmamoğlu ve Atasoy Bilgin kampanya için bir arada

İMAMOĞLU VE BİLGİN’İN SÜRPRİZ TOPLANTISI
CHP’de büyük bir merakla beklenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı geçen hafta Atasoy Bilgin oldu. Bilgin bugün sürpriz bir toplantıya katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya ekibi ile Atasoy Bilgin’in kampanya ekibi bir araya geldi. Toplantıda Ekrem İmamoğlu, Atasoy Bilgin, Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, İl Yöneticisi Tülin Keçeci Güngör de hazır bulundu.
UMUT VE AZMİMİZ BÜYÜDÜ
Bu toplantıya dair kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Bilgin, “Sayın Ekrem İmamoğlu ve kampanya ekibi ile bizim kampanya ekibimiz çok verimli bir toplantı yaptık. Kendilerine, bize ve kentimize verdikleri önem sebebiyle çok teşekkür ediyoruz. Onur duyduk, umudumuz ve azmimiz daha da büyüdü.” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Nicomedia City - Sevgili CHP ' liler Atasoy BILGİNİ aday gösteceğinize CHP merkezine ESKİŞEHİR ' den aday olmayacak Yılmaz BÜYÜKERŞEN hocayı önerip, teklif etseydiniz. belki o zaman bir umut KBB başkanlığı olurdu.. ama Atasoy Bilgin ile resmen KBB yi hiç yarışmadan CHP kendi elleriyle AKP ' ye sunmuştur. KBB Tahir hocaya tekrardan hayırlı olsun.
Mfd - Yav he he ekoyuda al yanına yetmez yavaşıda al gene kazanamazsınız
Kocaeli. - Hayırlı olsun. Atasoy başkana ve ekibine başarılar diliyorum. Her şey sosyal bir belediyecilik için çok güzel olacak.
Umuda Ezgi - Gününü umuda ayarla;Kocaeli
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediye aşkan Atasoy Bilgin.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.