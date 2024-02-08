Ekrem İmamoğlu ve Atasoy Bilgin kampanya için bir arada

İMAMOĞLU VE BİLGİN’İN SÜRPRİZ TOPLANTISI

CHP’de büyük bir merakla beklenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı geçen hafta Atasoy Bilgin oldu. Bilgin bugün sürpriz bir toplantıya katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya ekibi ile Atasoy Bilgin’in kampanya ekibi bir araya geldi. Toplantıda Ekrem İmamoğlu, Atasoy Bilgin, Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, İl Yöneticisi Tülin Keçeci Güngör de hazır bulundu.

UMUT VE AZMİMİZ BÜYÜDÜ

Bu toplantıya dair kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Bilgin, “Sayın Ekrem İmamoğlu ve kampanya ekibi ile bizim kampanya ekibimiz çok verimli bir toplantı yaptık. Kendilerine, bize ve kentimize verdikleri önem sebebiyle çok teşekkür ediyoruz. Onur duyduk, umudumuz ve azmimiz daha da büyüdü.” ifadelerini kullandı.