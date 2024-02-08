DEM Körfez Belediye Başkan adayı Seracettin Başboğa oldu

DEM Parti Körfez Belediye Başkan adayı Seracettin Başboğa oldu. Başboğa, 48 yıldır Körfez'de ikamet ettiğini, 20 yıldır partide görev yaptığını ve 2 dönem ilçe başkanlığı yaptığını söyledi. Başboğa, Körfez ilçeyi çok iyi bildiğini ifade ederek, hizmet anlamında hakim olduğunu, herkese eşit mesafede olacağını açıkladı. 1953 Ağrı doğumlu Seracettin Başboğa, evli ve 4 çocuk babası.