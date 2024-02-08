Plastik dubalara zarar verdiler

Mahalle sakinleri kamyon sürücüsünü defalarca uyarmalarına rağmen dubaları ezmeye devam ettiğini söyleyen vatandaşlar, “Bu dubalar sonuçta kamunun malı, kamunun malına zarar verilmemeli. Ama biz İSU çalışanını uyarmamıza rağmen dubaların üzerinde kamyonu çekmedi. Bölgede yapılan çalışma nedeniyle burada bulunan araç bir yeri düzeltirken bir yeri de bozdu. Biz kamu çalışanlarının kamusal alanlardaki mallara daha çok önem vermesini isterdik. Bu konuda çalışanların yöneticiler tarafından uyarılmasını istiyoruz” dedi.