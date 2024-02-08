YRP'li Aydal'dan yerel seçim açıklaması: AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istedik

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Yeniden Refah Partisi (YRP) heyetlerinin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde iş birliğine yönelik müzakerelerinde uzlaşma olmamıştı. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan " Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızı göstereceğiz" açıklamasını yapmıştı. Seçimler öncesinde gözlerin çevrildiği Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal'dan ise iki büyükşehir belediyesi ile ilgili canlı yayında dikkat çeken açıklamalar geldi.
tv100'de yayınlanan Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Eşit Ağırlık'a konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, yerel seçimlerle ilgili açıklamalar yaptı. Doğan Aydal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Bunu ilk telaffuz eden benim. AK Parti'den 2 büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. Biz de benim özgeçmişime baktığınızda bir sanayi şehrini çok rahatlıkla kalkındıracak birçok Ar-ge'nin başkanıyım aynı zamanda. Bu isteğimizi Sayın Cumhurbaşkanına ileteceklerini ifade ettiler. Devamını getireyim. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik olarak koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu."
Kaynak: Mynet
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mücahit Erbakan - %0.2 oy potansiyeli ile iki büyükşehir. MHP o kadar yer talep etmedi. Ne verdinde istiyorsun derler adama. Git CHP'ye İzmir'i iste
Jeol.müh. Behzat Gönül - Deprem tehlikesi içinde bulunan sanayi tesisleri için en verimli ve faydalı zarar azaltma çözümu; yıkıcı depremlerin haftalar önce, günler öncesinden ve en son 3-10 dakika öncesinden kesin tespitinin yapılmasıdır. Depremlerin önceden tespiti ile belirsizlik ortadan kalkar, önceden hazırlanan planlar uygulanır, deprem sonrası sanayi tesislerinin yağmalama tehlikesi içinde olduğunu bilmekteyiz ve iş insanlarına da saldırı olabilir.
Jeoloji Mühendisi olarak, depremlerin önceden tespiti konusunda yaptığım başarılı çalışmalarım tv ve basında yer almaktadır. Başta, 17/08/1999 yılı Ml:7.4' lük Kocaeli depremini haftalar günler ve son 4 dk öncesinden tespit yaptım ve halen depremlerin önceden tespitini tek başıma yapabilmeyi sürdürmekteyim. Şahitlerim ve delillerim var. Şahitlerim arasında akademisyenler, yerel siyasetçiler, bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti liderleri, DYP il binasında bulunanlar, komşular ve akrabalar var. (Jeoloji Müh. Behzat Gönül / Kocaeli)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.