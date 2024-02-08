İzmit’teki çöp dağı sorunu nasıl çözülecek?

CİDDİ ÇEVRE SORUNU

İzmit Belediyesi’nin Birinci Derece Atık Getirme Alanı sorun olmaya devam ediyor. Pandemi döneminde Kuzey Marmara Otobanı ile İZAYDAŞ arasında, Karadenizliler Mahallesi’nde oluşturulan çöp alanına kanepe koltuk, dolap, elbise gibi klasik evsel atık dışında kalan atıklar boşaltılıyor. Ancak İZAYDAŞ’ta bertaraf edilmesi gereken atıkların bu alanda toplanması ciddi bir çevre sorununa sebep oluyor. Çözüm noktasında ise bir gelişme yok.

ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

İzmit Belediyesi’nin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden başka araziler karşılığında aldığı Karadenizliler Mahallesinde Hayvan Pazarının altında bulunan geniş alan Birinci Derece Atık Getirme Alanı olarak kullanılıyor. Pandemi döneminde atıkların getirilmeye başlandığı atık alanında çöp dağları oluşmaya başladı. Ancak klasik evsel atıklar arasında olmasa da burada toplanan atıkların da İZAYDAŞ’ta bertaraf edilmesi gerekiyor. Bertaraf yerine üzeri toprakla kapanan atıklar ciddi bir çevre sorunu olarak görülmeye başlandı.

TIR DOLDURACAK KADAR OLUNCA GÖNDERİYORUZ

İzmit Belediye Başkan Yardımcı Ünal Özmural, atıkları topladıkları kamyonetlerin İZAYDAŞ tarafından içeriği alınmadığını iddia ederek, “Biz söz konusu alanı stablize malzeme ile doldurduk. Kamyonetler küçük olduğu için İZAYDAŞ kabul edip içeri almıyor. Bu yüzden kamyonetlerle buraya getirilen atıklar bir TIR dolduracak kadar olduğunda İZAYDAŞ’a gönderiyoruz” dedi.

ARTIK ÇEVRE SORUNU

İzmit Belediyesi’nin açık kamyonlarla atıkları getirmediği söylenmesine rağmen Büyükşehir’in kamyonetlerin plakalarının verilmesi halinde İZAYDAŞ’a bildirilebileceğini ve kamyonetlerin de alınabileceğini belirtildi. İzmit Belediyesi tarafından toprakla kaplanan alanda çöplerden adeta bir dağ oluştu. Oluşan bu dağın nasıl temizleneceği, nasıl bertaraf edileceği ile ilgili bir gelişme olmazken, bu durum artık bir çevre sorunu olmaya başladı.