Kocaeli'de bugün hava nasıl olacak?

Salı, çarşamba günleri bir yağış ihtimali var. Bölgemizde bugün parçalı, yarın az bulutlu, pazar parçalı bulutlu, pazartesi çok bulutlu hava bekleniyor. Salı hafif yağış söz konusu. En yüksek sıcaklık bugün 19, yarın 20, pazar 21, pazartesi 18, salı 19 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları da 8-11 derece arası değişecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.