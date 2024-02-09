Karabaş Mahallesi’nde lambalar 24 saat yandı

Saat 14.30’da Sedaş’ı aradıklarını söyleyen vatandaşlar, “Akşama kadar Sedaş’ın gelip gündüz yanan lambalara müdahale etmesini istedik. Ancak gelmediler. Aradığımızda arıza ya da bakım olup olmadığı ile ilgili de bir bilgilendirme yapılmadı. Gerçekten artık yazık günah. Sedaş neden bunlara dikkat etmiyor. Böyle yanan lambalar yüzünden yüklü vergiler ve faturalar ödüyoruz. Üstelik vatandaşı umursamayan, şikayetini dikkate almayan bir kurum ile karşı karşıyayız. 24 saat yanan sokak lambalarının çıkardığı maliyet Sedaş’tan tahsil edilmeli. Yoksa bunlar bu şekilde devam edeceklerdir. Artık Sedaş’ın yarattığı mağduriyetler nedeniyle bir inandırıcılığı da kalmadı” dedi.