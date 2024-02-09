Sürücüler durak ismini görmediği için vatandaş mağdur oluyor

Darıca’dan Hereke’ye hareket edildiğinde istasyon köprüsünden önceki durak olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Bu durak araçların hareket yönüne ters kalıyor. Bu nedenle insanlar mağdur oluyor. Ayrıca direk ismi duraktaki aydınlatma direğinin arkasında kalması nedeniyle şehir içi arabaları bu durağı görmüyor ve insanlar burada mağdur oluyor, yolda kalıyorlar. Tabelanın da yerinin değişmesi gerekiyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nden destek istiyoruz” dedi.